Los emisarios de la Casa Blanca intentan reactivar la iniciativa de paz en Kiev mientras Zelenski advierte de que "la guerra continuará"

Cinco años después del inicio de la guerra en Ucrania, la paz sigue siendo un horizonte lejano. Hasta ahora, pese a la mediación de Estados Unidos y al plan de 20 puntos para poner fin a las hostilidades que Washington elaboró en febrero, Moscú y Kiev mantienen posiciones muy alejadas sobre las condiciones para alcanzar un alto el fuego. En este contexto, la llegada de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Kiev después de reunirse con Vladímir Putin en Moscú durante más de tres horas han reavivado las negociaciones.

"Damos la bienvenida a Kiev a los representantes del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner", señaló la Oficina de la Presidencia de Ucrania en su cuenta oficial de Telegram. "Continuamos con una estrecha coordinación sobre los próximos pasos para poner fin a la guerra", añadió. En su primera parada, los enviados estadounidenses habrían presentado al presidente ruso una propuesta de paz durante su visita a Moscú, aunque por el momento se desconoce si se trata de un nuevo documento o de la misma propuesta que ya plantearon a las dos partes en febrero.

Witkoff y Kushner han llegado en tren a Kiev, ante la imposibilidad de viajar en avión debido al cierre del espacio aéreo ucraniano, que permanece cerrado desde febrero de 2022 por la guerra. A su llegada a la capital, los emisarios estadounidenses han sido recibidos por el equipo negociador ucraniano al completo, con el jefe de gabinete, Kirilo Budánov; el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov; el líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento, David Arajamia; y el primer vicejefe de la Administración Presidencial, Serguí Kislitsia. Posteriormente, la comitiva estadounidense se ha desplazado hasta la plaza de Sofía, donde ha sido recibida por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Primer viaje a Kiev

Se trata de la primera visita del enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su yerno a Kiev desde que el inquilino de la Casa Blanca asumió su segundo mandato. Hasta ahora los dos negociadores habían viajado en varias ocasiones a Moscú, pero no a la capital ucraniana, por lo que el propio Zelenski y su equipo se habían tenido que desplazar siempre a EEUU o a otros países.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval. No obstante, el diálogo de paz permanece estancado desde hace hace más de seis meses debido a la guerra de EEUU con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre Rusia y Ucrania.

Durante la conversación con Zelenski, también de unas tres horas, Kushner aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere no solo poner fin a la guerra, sino también crear las condiciones para una paz duradera en Ucrania, según recoge la agencia UNIAN. Asimismo, el yerno de Trump añadió que los futuros acuerdos deberían hacer imposible una nueva guerra y dar a Ucrania la oportunidad de poner al servicio del desarrollo del país la fuerza y el ingenio demostrados durante los años de guerra.

Negociaciones a dos bandas

El líder ucraniano habría informado durante su encuentro con los estadounidenses sobre los preparativos para de Kiev para afrontar las operaciones militares durante los próximos meses de invierno, de acuerdo con la información de Axios, que cita a una fuente cercana a la reunión. Sin embargo, según el mismo medio, los representantes estadounidenses aseguraron que buscan un avance en las negociaciones antes de la llegada del invierno.

Al término de las conversaciones bilaterales, se han unido a las negociaciones representantes europeos, entre ellos asesores de seguridad nacionesl del Reino Unido, Francia y Alemania. "El próximo asalto de la conversación – junto con Estados Unidos y los países E3: Reino Unido, Francia y Alemania", ha confirmado el presidente ucraniano, quien afirmó que habría próximamente otra ronda de contactos entre estadounidenses, europeos y oficiales ucranianos.

Por el momento, la visión desde Kiev es de continuidad. En una rueda de prensa posterior a las conversaciones del 6 de septiembre, Zelenski señaló que la reciente iniciativa de paz no parece conducir a un final de la guerra en el futuro próximo. "Si la guerra continúa —y prevemos que la guerra continuará— contamos en gran medida con el paquete de ayuda de invierno", dijo el presidente a los periodistas. Pese a la ausencia de avances significativos, Zelenski destacó que la reanudación de las negociaciones diplomáticas constituye, por sí misma, un paso positivo.

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