De “Gallos” y “Nanos”

Mirar al mar siempre es algo que alivia lo más interno de nosotros, que otorga paz y tranquilidad al alma. Da igual si el mismo tiene un día furioso o transita entrelazado entre la suavidad de la brisa, la sensación de caer cautivado por el azul perenne que nos rodea es algo habitual entre los mortales.

En la Comunidad Valenciana vivimos con la fortuna de disfrutar de cientos de kilómetros de orillas, de olas empujadas por la marea, las cuales terminan su transitar en la arena o sobre rocas, para posteriormente regresar, de forma tranquila y con los deberes hechos, al lugar de su inicio.

Un poder, que en nuestro caso, nos lo facilita el mediterráneo, el cual otorga, a su vez, la oportunidad de deslizarnos por su superficie mediante diferentes vehículos náuticos. Algo que acabó convirtiéndose, a la postre, en una práctica deportiva donde dominar el entorno se convierte en un reto continuo.

Una vez aprendido el arte de la navegación llegaría el de la competitividad. Muchas son y han sido los grandes eventos deportivos desarrollados en nuestras aguas. Copa América, Ocean RACE, Copa de la Reina, entre otros, son claros ejemplos que han bañado nuestras costas de los mejores tripulantes con las mejores embarcaciones, en el cual llegar a deslizarse sobre el agua y disfrutar a fondo de este tesoro que nos da nuestro planeta.

Unas máquinas siempre en evolución, que se han ido desarrollando y evolucionando hasta llegar a ganar velocidades que ofrecen una belleza plástica para cualquier seguidor o aspirante a practicante náutico.

Pasos adelante que llevaron a la creación de una nueva modalidad como es el SailGP, la conocida popularmente como la “Fórmula 1” de la vela, que desde su creación hasta la fecha, se ha convertido en un evento con amplia repercusión y con una gran aceptación entre el público.

La espectacularidad hecha regata o carrera, que esta temporada y por primera vez, ha podido disputarse en las instalaciones de la Marina Real de Valencia.

Bajo un sol imperial de un verano, que año tras año, alarga más su influencia sobre el resto de estaciones, este pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en el Cap i Casal.

Unas abarrotadas gradas que miraban hacia la Malvarrosa, la Patacona o Port Saplaya, entre otras, que han disfrutado de dos días de duelos al sol entre barcos que impactan cuando los tienes junto a ti y más, cuando levantas la cabeza al cielo buscando el final de su mástil principal y parece que no llegas a visionarlo. Unos asientos cargados principalmente de “Nanos” y “Nanas”, en un público local volcado con los suyos.

Un fluir de gente, de ida y vuelta, que definían lo que engancha esta nueva modalidad, la cual es puro espectáculo y diversión, como definen sus propios practicantes. Muchos de estos fans acudían ataviados con vestimentas de color rojo, representativo del equipo español, anfitrión de una competición donde compartía cartel con otras 12 naciones, todos ellos luchando por lograr la victoria en la capital del Turia, décima parada de serie que concluirá, a finales de Noviembre, en Dubai.

Los campeones olímpicos en París, Diego Botín y Florian Trittel, tripulantes españoles en la SailGP, criados ambos en tierras cántabras, donde hablar de “Gallos” es definir a sus habitantes de forma coloquial, aplicaron ese nombre a su barco.

Unos "Gallos", que pese a un resultado deportivo desfavorable, han logrado una extraordinaria comunión con la afición de los "Nanos", los cuales ya descuentan horas para reivindicarse el próximo año en este mismo escenario.