Última hora de Ceuta, en directo | Noche de presión migratoria en Melilla con decenas de interceptados en camiones de feria

Noche de presión migratoria en Melilla con decenas de interceptados en camiones de feria

Decenas de migrantes han sido interceptados la madrugada de este lunes en Melilla en su intento de llegar a la península como polizones aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales, la denominada Operación Feriante, que este año ha registrado un repunte por la mayor presión migratoria en la ciudad.

Fuentes policiales han informado a EFE de que durante toda la noche, hasta las seis y media de la mañana aproximadamente, habían sido localizados una treintena de migrantes ocultos en los camiones de feria durante la recogida de las atracciones.

Las mismas fuentes han señalado que este año se ha registrado una mayor presión que en los anteriores debido a que hay más menores extranjeros no acompañados en Melilla, sobre todo a raíz del repunte migratorio que sufrió la ciudad a finales de julio, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.