Feijóo desacredita la desclasificación de documentos sobre Ceuta: "Esos informes están recortados"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desacreditó los informes sobre la avalancha migratoria de finales de julio en Ceuta que el Consejo de Ministros desclasificará este martes, tal y como anunció Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Y lo hizo antes incluso de su publicación. "Esos informes están recortados", aseveró durante una entrevista en Antena 3 Televisión, casi a la misma hora en que arrancaba en Moncloa la reunión semanal ordinaria del Ejecutivo.

El líder de la oposición volvió a mostrar así su total desconfianza acerca de la gestión del Gobierno sobre la crisis en la ciudad autónoma, y reclamó, como ya había hecho el lunes al presentar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en un desayuno informativo en Madrid, que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados para dar información sobre los avisos ofrecidos antes del 30 de julio por los servicios de inteligencia, precisamente el asunto que ha enfrentado durante todo el verano a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

A la pregunta directa sobre lo que esperaba de la decisión del Consejo de Ministros, Feijóo fue tajante: "Nada, nada". Además, el líder de los populares afirmó fiarse "mucho más" de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la juez María Tardón que del Gobierno. "Es que no deja comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia en la comisión de secretos oficiales", insistió. Dicha comisión, compuesta por un selecto y reducido grupo de diputados, celebra siempre sus sesiones a puerta cerrada y en ellas los parlamentarios pueden tener acceso a examinar documentos de los servicios secretos y a tomar notas sobre los mismos, aunque no a fotografiarlos o copiarlos de alguna otra manera.

Tanto el PP como el Gobierno de Ceuta se han personado en la citada causa judicial y Feijóo ya señaló de manera indubitada en el debate parlamentario del jueves pasado a una eventual responsabilidad jurídica que pasaría, según dijo desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja, por el Tribunal Supremo (TS), insinuando así que se abriría causa contra algún aforado, como por ejemplo es el ministro Marlaska.

La responsabilidad de Marruecos

Feijóo volvió a pronunciarse sobre el papel de Marruecos en la avalancha migratoria que llevó a 80.000 personas a cruzar el paso de El Tarajal los últimos días de julio, aunque con algún matiz. "Que Marruecos lo consistió, por supuesto, que lo alentó, no lo sé", señaló al respecto. Además, se refirió a sus encuentros privados con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, y desveló parte de su conversación sobre la posición española sobre el Sahara Occidental, después de que el Gobierno Sánchez, en un giro copernicano de la tradicional posición española, admitiera por primera vez la soberanía marroquí sobre el territorio. "Me preguntó si yo estaba a favor de mantener, y mantendría, los acuerdos sobre el Sahara Occidental. Y yo le dije: señor primer ministro, yo quiero ser leal con su país, se lo dije desde el primer instante, y esa lealtad me lleva a contestarle con el rigor que merece: yo no puedo comprometerme a cumplir un acuerdo que desconozco", relató, enfatizando que salvo "Sánchez y dos o tres personas más, no hay nadie en España que conozca ese acuerdo".

Por lo demás, Feijóo señaló a Sánchez como el único presidente de la democracia "al que le han invadido Ceuta" y reiteró su rechazo a que los llegados a la ciudad autónoma se queden en España, aduciendo de nuevo la condición de Marruecos como país seguro que ya le ha reconocido la Unión Europea. Y añadió sobre el presidente: "Supongo que se habrá equivocado". El líder de la oposición afirmó además no haber visto nunca "una crisis peor gestionada" y reiteró su rechazo, en perfecta sintonía con el presidente Vivas, a utilizar el puerto de Ceuta como lugar para acoger momentáneamente a los inmigrantes que siguen más de un mes después en la ciudad autónoma. "Poniendo campamentos al lado de un puerto, y en el puerto están los ferris que nos llevan a la península, y por lo tanto con un riesgo extremo de que se incluyan polizones en esos barcos", razonó al respecto.

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