El Gobierno y el PP llevan a Bruselas su encontronazo por Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, se reúne con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a 8 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). / PP europeo

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular han vuelto a exhibir sus diferencias sobre el relato de lo ocurrido y la gestión de la crisis en Ceuta en Bruselas, adonde el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se han desplazado con una agenda de reuniones prácticamente idéntica, pero por separado.

Vivas y Albares han estado este martes en Bruselas. Ambos han mantenido sendas reuniones con el comisario de migración e interior Magnus Brunner. Pero lo han hecho por separado. El presidente de la ciudad autónoma también se ha visto con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica. Este miércoles lo hace el ministro, que se reúne además con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Las agendas del popular y del ministro son prácticamente idénticas, pero Vivas y Albares han mantenido los encuentros por separado y ni siquiera se han visto las caras, aunque el ministro ha propuesto una reunión para coordinar posturas. Sin embargo, el choque por lo sucedido en Ceuta entre Gobierno y oposición ha hecho imposible un frente común ante la Unión Europea, en una cuestión que afecta no solo a la seguridad de la ciudad autónoma sino a la de todo el bloque. "Si Ceuta naufraga", ha dicho Vivas al término de su visita, "naufragará España y también naufragará Europa".

Choque de relatos

El presidente de la ciudad autónoma ha pedido a Bruselas mano dura con Marruecos, a quien responsabiliza directamente de la entrada masiva de personas de manera irregular el pasado mes de junio. "Yo me he podido expresar con total claridad y he podido calificar las cosas tal como creo que son y no me voy a reprimir de hacerlo. Hoy lo vuelvo a repetir: Ceuta ha sido víctima de una invasión", ha dicho Vivas tras reunirse con Suica y Brunner.

El presidente ha asegurado que tiene "el respaldo y el apoyo" de la UE, pero, preguntado por si habrá un mensaje de condena a Marruecos desde Bruselas, Vivas apunta no a la comisaria del Mediterráneo sino a una resolución en la Eurocámara. Una resolución que espera que deje claro "que si las fronteras no se respetan, no se puede pretender mantener una línea de colaboración constructiva con la Unión Europea".

Según Vivas, Suica se ha comprometido "a poner cuantos esfuerzos y cuántas capacidades echen a su alcance para conseguir la vuelta a la normalidad de Ceuta". Esto, ha añadido el presidente, "pasa porque Marruecos colabore en los trámites y en los procedimientos necesarios para llevar a cabo el retorno de los marroquíes que ahora mismo están en Ceuta".

Pero hasta ahora, Bruselas ha asumido el discurso del Gobierno. Mientras que la oposición acusa directamente a Marruecos de instrumentalizar los flujos migratorios, el Ejecutivo español mantiene que la entrada masiva de personas fue consecuencia de una campaña de desinformación en redes sociales. La propia Comisión Europea culpó a los traficantes de personas. Además, al contrario que Vivas, considera a Marruecos como un "socio estratégico" y ha destacado su colaboración en el retorno de personas tras el incidente.

Ayudas y apoyo

Vivas ha sido muy crítico con el Gobierno en su visita a Bruselas. "El Gobierno de la nación no ha estado a la altura de lo que se le exigía en función de sus atribuciones constitucionales, antes, durante y después de la invasión", ha dicho el presidente de la ciudad autónoma. El popular busca en Bruselas un respaldo que no cree encontrar en Madrid.

Pero lo cierto es que, si en algo coinciden Vivas y Albares es en reclamar que la UE se involucre más en la gestión y la protección de la frontera con Marruecos. En su reunión con el comisario de migración, Albares ha defendido que "las fronteras terrestres del sur de Europa son tan importantes como las demás".

El ministro de Exteriores viaja a Bruselas para pedir para Ceuta y Melilla "la misma atención, solidaridad y financiación" que el resto de fronteras del bloque. El propio presidente de la ciudad autónoma ha defendido la necesidad de una presencia permanente de Europa en Ceuta, reforzando el papel de Frontex y la Agencia Europea de Asilo.

Suscríbete para seguir leyendo