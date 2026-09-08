Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania derriba dos misiles balísticos y 31 de crucero en un nuevo ataque masivo ruso

Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada dos misiles balísticos y 31 de crucero en un nuevo ataque masivo ruso que tuvo como objetivos principales las regiones de Kiev y Odesa, según el parte publicado este martes por la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia empleó en total en este ataque 32 misiles de crucero.

Debido a la caída dramática del número de interceptaciones por la falta de munición para sistemas antiaéreos Patriot, la Fuerza Aérea ha dejado de publicar el número de misiles balísticos que emplea Rusia en cada ataque, por lo que ahora no es posible conocer el porcentaje de interceptaciones.

Además de los misiles, los rusos utilizaron un total de 166 drones, de los que 142 pudieron ser interceptados. Los drones y misiles no interceptados impactaron en 29 localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.