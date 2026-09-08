Son muy malos...y con razón

Las verdades, duelen. Y sobre todo cuando viene de gente que tiene criterio, conocimiento y autoridad para hablar de ello. Por desgracia, el Valencia CF ya no infunde respeto, admiración o miedo en los tiempos que corren y eso, conlleva a que te encuentres situaciones como las que se vivió el pasado sábado en Mestalla con tremenda goleada y consecuente ridículo. Pero por si no fuera poco, ayer llegó la puntilla con un sentir que ya va más allá de las fronteras del santuario valencianista.

Para quienes no sepan de qué estoy hablando, me refiero a las palabras de Rodri, jugador del FC Barcelona, en el banquillo de Mestalla tras ser sustituido. Un “robado” por las cámaras de El Día Después donde se puede interpretar claramente como dice que los jugadores del Valencia CF son “muy malos, malísimos, no pasan de medio campo”.

Y podemos entrar en el debate de si es de ser buen profesional o no, de si es ético como futbolista hablar así de compañeros de profesión, o incluso de si se debe invadir la intimidad de un banquillo leyendo los labios pero, para mí, todo esto es secundario. Lo principal, lo fundamental, es que lo que dijo Rodri lo pensamos -o dijimos- todos durante el partido. Y es una tónica durante el año.

Rodri se fue hace unos siete años a la Premier, justo cuando el Valencia CF de Marcelino era uno de los mejores equipos de España. Una situación que dista mucho de una realidad que hoy sitúa al equipo de Peter Lim como uno de los peores de España -concretamente el último en la clasificación liguera-. Por eso, el futbolista del conjunto catalán no entendía absolutamente nada del esperpento que estaba viendo y viviendo en Mestalla. De cómo un equipo que lo era todo hace siete años, ahora es uno de los peores conjuntos de La Liga.

Así ha sido la protesta contra Lim en Mestalla antes del Valencia - Barcelona: No pierdas detalle / SD

¿Y qué opinan los jugadores del Valencia CF? Nada. Les da igual. Hacen caso omiso a unas declaraciones que, en otro contexto, les haría salir a morder y comerse el césped. Ahora mismo es la nada. Pero no es algo que pase solo en el vestuario, es algo que trasciende a un club que ni siquiera se pronuncia en privado al respecto. “No le damos importancia, es su opinión”, me decía ayer un empleado del Valencia CF.

Pero es que ese es el problema, no es la opinión de Rodri, sino la de prácticamente todo el mundo que tiene ojos en la cara y decide ver un partido del Valencia CF. Porque el ánimo de Rodri no es -o al menos no lo percibo yo así- el de ridiculizar al Valencia CF o a su afición; es el asombro al ver lo rematadamente malos y terribles que son jugando al futbol. De cómo un equipo ha bajado tantos escalones de exigencia y de nivel de golpe. Del retrato tan triste que supone que un FC Barcelona te golee sin despeinarse, sin esforzarse, sin apretar.

Da para una profunda reflexión de lo que es el Valencia CF actualmente no solo para los de casa, sino también para los de fuera. Porque, por mucho que nos duela, Rodri tiene razón: “son muy malos”.