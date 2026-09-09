Feijóo acusa a Sánchez de intentar "manipular el censo" y el presidente a la derecha de "cercenar el derecho al voto"

El Congreso celebró este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del curso político, en la que el presidente Pedro Sánchez se enfrentó a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián con la 'ley de nietos', el informe PISA y la crisis de Ceuta como asuntos principales. El líder de la oposición se refirió a la suspensión cautelar de los efectos electorales de la disposición sobre la nacionalidad a hijos de exiliados en la ley de memoria democrática realizada este martes por el Tribunal Supremo (TS), que a su juicio demostraría la intención del Gobierno de "manipular el censo", algo que según vaticinó, "tampoco le va a salir bien".

En su réplica, Sánchez acusó al Partido Popular (PP) y Vox de tratar de "cercenar el derecho al voto" de las personas que obtienen la nacionalidad española gracias a esa norma. Ambos terminaron sus intervenciones retándose a una próxima cita electoral. "Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas", le espetó Feijóo al jefe del Ejecutivo, quien contestó afirmando que habría elecciones el año que viene, aunque en un lapsus que levantó un gran rumor en el hemiciclo habló primero de que serían "en 2026", y que las ganaría el PSOE.

A los futuros comicios se refirió en su intervención Rufián. En un tono entre pesimista para los intereses de la izquierda y de alerta a los grupos de ese bloque, el portavoz de ERC advirtió: "A mí los números no me salen, y me duele la boca ya de decirlo". El diputado republicano señaló que, en cambio, a la derecha sí le salen, según las proyecciones de escaños sumados de PP y Vox de las últimas diez encuestas publicadas, que citó pormenorizadamente en la intervención desde su escaño, antes de concluir: "¿Nosotros qué hacemos? Negarlo, hacer ver que no pasa". Según expresó, ante la amenaza de involución democrática que a su juicio supondría un gobierno de la derecha y la extrema derecha, "la gente fuera se está jugando sus condiciones de vida, pero nosotros nos estamos jugando nuestras siglas. Pero como nos va a ir mejor... ¿de qué sirve dos o tres diputados más si estos van a llegar con 210?".

Sánchez comparte el "diagnóstico" de Rufián

Sánchez dijo compartir "parte de su diagnóstico", ya que en su opinión "la incorporación de Vox a esa ecuación de gobernabilidad y la ultraderechización del Partido Popular, que vemos por ejemplo con la ley de memoria democrática, lo que hace es abrir las puertas a una involución en todos los ámbitos de derechos y libertades, y también en la diversidad territorial de nuestro país". Previamente, Rufián había aseverado que con la derecha en el poder se acabarían con las competencias de Catalunya y Euskadi.

Antes del intercambio con Rufián y después del que mantuvo con Feijóo, Sánchez se enfrentó a la pregunta parlamentaria de Santiago Abascal, quien le acusó de haber convertido a España en un "protectorado marroquí" y prometió que en un gobierno con Vox nadie mandará sobre nuestro país, enumerando como ejemplo varias capitales mundiales, entre ellas "Washington", lo que provocó una reacción sarcástica en las bancadas de la izquierda. Sánchez le replicó: "Tiene guasa que usted, aparte de los bulos y la desinformación, me haga a mí esa acusación, cuando si alguien va con una correa al cuello es usted. Por eso aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros", afirmó en referencia a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu, antes de concluir su intervención: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo".

Los malos resultados de España en el informe PISA de educación salieron a colación en la primera sesión de control después de las vacaciones, pues tanto Feijóo como Abascal los atribuyeron a las políticas del Gobierno, recordando el líder del PP que las comunidades que salen mejor paradas son las que gobierna su partido. Sánchez, en cambio, presumió de haber duplicado en presupuesto en Educación y acusó a esas autonomías gobernadas por los populares de no ejecutar correctamente los fondos destinados a las escuelas.

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