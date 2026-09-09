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Opinión | Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno ceutí insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Los bomberos controlan un incendio en el monte de la Tortuga (Ceuta), donde migrantes que acampan en la zona han realizado fogatas

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta.

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta.

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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