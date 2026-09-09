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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno ceutí insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto
Los bomberos controlan un incendio en el monte de la Tortuga (Ceuta), donde migrantes que acampan en la zona han realizado fogatas
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Animalistas denuncian casos de maltrato animal por parte de migrantes en Ceuta
El Partido Animalista PACMA ha condenado este martes "con absoluta rotundidad" los presuntos casos de maltrato animal denunciados durante los últimos días en Ceuta y ha ampliado la denuncia presentada ante la Guardia Civil.
El partido alude a sucesos relativos a una oca y un delfín, y al testimonio de varias trabajadoras de la limpieza que apuntan haber hallado gatos "partidos por la mitad" y desmembrados desde el comienzo de la compleja situación migratoria en la ciudad autónoma, según ha informado en un comunicado.
Desde PACMA aseguran haber puesto en conocimiento de las autoridades todos los episodios de los que han tenido constancia y advierten de que continuarán denunciando cualquier nuevo caso.
Yotele
La fuerzas de seguridad acumulan miles de imágenes de caras de los migrantes de la avalancha en Ceuta
Pedro Sánchez ha cortado su sequía en televisión y ha decidio hacerlo con doble taza. El presidente del Gobierno volverá a conceder entrevistas en la pequeña pantalla en los próximos días: mañana estará a las 11:00 horas en 'Mañaneros' con Jesús Cintora y el próximo lunes acudira a 'El Intermedio' con El Gran Wyoming.
Detenido en Ceuta un migrante por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones
Un ciudadano marroquí, de los que entraron ilegalmente en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio a través del espigón fronterizo, ha sido detenido por haber perpetrado un robo a menores, a los cuales amenazó con un cuchillo y una pistola de perdigones.
Los profesores universitarios de Ceuta piden a la UGR romper relaciones con Marruecos
Un grupo de profesores de la Universidad de Granada ha pedido al Rector Magnífico de la entidad, Pedro Mercado, que se "rompan relaciones con Marruecos" al igual que ocurrió con Israel tras las represalias del Ejército israelí en la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2022.
De la misma manera, estos profesores han solicitado que se revoque la concesión de Doctor Honoris Causa que fue concedida al soberano marroquí, Mohamed VI, en el año 2000.
Esto se ha producido en el transcurso de un encuentro que ha tenido lugar en el Campus Universitario 'Manuel Olivencia', según ha trascendido, y al que también ha asistido Salvador del Barrio, vicerrector para asuntos de Ceuta y Melilla de la universidad nazarí.
Educación asegura que no se han registrado incidencias en la primera jornada escolar en Ceuta
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha asegurado que no se han registrado incidencias en la primera jornada escolar en Ceuta, donde la asistencia de estudiantes ha superado el 74%.
En total, 9.566 estudiantes han acudido a clase, lo que representa el 74,85% de los 12.780 llamados al primer día lectivo, según los datos recopilados por la Dirección Provincial de Educación en Ceuta al término de la primera jornada escolar. Asimismo, el Gobierno ha informado de que la asistencia a clase del profesorado "es completa".
Marlaska afirma que no será necesario renovar el 'mando único' del Gobierno en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estimado que el 'mando único' establecido por el Gobierno para gestionar la crisis migratoria en Ceuta no se renovará y que los ceutíes "próximamente comenzarán a notar, en su día a día, mejoras en la situación".
Así lo ha afirmado en una rueda de prensa celebrada este martes como punto culminante a su visita de este martes, la tercera en un mes a la ciudad autónoma.
Preguntado por cuándo se recuperará la normalidad en Ceuta, el ministro ha confiado en que el 'mando único' que ostenta el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no se prorrogue más allá del próximo 31 de diciembre.
Albares aborda en Bruselas una "presencia permanente" de Frontex, Europol y la Agencia de asilo en Ceuta y Melilla
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abordado este martes junto al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, un "refuerzo de cooperación" de la Unión Europea en Ceuta y Melilla y la "presencia permanente" de Frontex, Europol y la Agencia comunitaria en las ciudades autónomas.
Un refuerzo que permitiría "agilizar la gestión de los trámites" para que "Ceuta recupere la normalidad cuanto antes", según ha expresado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. También han tratado la capacidad de respuesta de la UE ante "situaciones de presión" en las fronteras.
El Gobierno reitera la defensa de su trabajo en Ceuta: "Actuamos con responsabilidad y transparencia"
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado este martes la actuación del Ejecutivo ante la crisis migratoria de Ceuta y ha asegurado que se ha actuado "con responsabilidad", "transparencia" y "atendiendo a las necesidades en cada momento".
Durante la sesión de control en el Senado, Saiz ha defendido la coordinación entre administraciones como una de las claves de la actuación del Gobierno y ha reivindicado la creación del Consejo de Seguridad Nacional y del Mando Único para reforzar esa coordinación.
La portavoz del Ejecutivo ha rechazado asimismo las acusaciones de los 'populares' de que el Ejecutivo habría "colaborado con el invasor" y ha asegurado que el Gobierno "con quien ha colaborado desde el primer momento ha sido con la ciudad de Ceuta y con sus ciudadanos".
Redondo sobre la agresión a un menor migrante en Ceuta: "Es la primera pieza de caza"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido que el Gobierno no va a consentir que Ceuta se convierta en un "safari para cazar al inmigrante" después de la agresión a un menor: "Ya hay una víctima, Alí, de 8 años. Es la primera pieza de caza y no lo vamos a tolerar".
Así lo ha aseverado Redondo en el Senado donde ha sido interpelada por el PP, a quien ha pedido no criminalizar a todos los migrantes desde "el racismo y la xenofobia".
Asimismo, la ministra ha vuelto a insistir en habilitar espacios adecuados para alojar a las personas migrantes y poder realizar los triajes, filiaciones y valoraciones y así agilizar los trámites "cumpliendo con la legalidad".
Juan José Fernández
El Gobierno tendrá que ocultar detalles clave en los papeles de Ceuta que desclasifique
“No tenemos nada que esconder” y “este gobierno no miente” han sido las dos frases más determinantes pronunciadas este martes por la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ante la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Lo ha dicho en alusión a la desclasificación de documentos de la Seguridad del Estado relacionados con la crisis migratoria que prometió el presidente Pedro Sánchez, los Papeles de Ceuta. Pero el Gobierno sí tiene datos que esconder, por razones de mera seguridad, y, dado que algunos informes policiales señalan a Marruecos cuando el Ejecutivo no lo hace, quizá la información que se publique no ayude a esclarecer del todo si se ha dicho o no toda la verdad en la gestión de la crisis.
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