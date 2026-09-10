Opinión | Crisis migratoria
EFE
Marlaska insiste en que no hubo alertas de una entrada masiva en Ceuta como la ocurrida
El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves, al ser preguntado por la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que no hubo "ninguna alerta" en los términos en que esta se produjo los días 30 y 31 de julio.
"Lo he dicho desde el principio, en todas mis manifestaciones y comparecencias y con otros representantes del Gobierno, no hubo ninguna alerta referente a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjo el 30 y 31 de julio", ha recalcado el titular de Interior en la inauguración de la nueva comisaría de Policía Nacional en Andújar (Jaén).
Según Grande-Marlaska, toda la información de la que disponían era la propia del verano, cuando se incrementan las entradas irregulares en Ceuta, fundamentalmente a nado, con alguna otra como la valoración de la sentencia del Supremo sobre devoluciones en la frontera sin una contención física de carácter marítimo.
El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados en Ceuta para proteger el ámbito marítimo y terrestre.
Fuente: El Periódico
- Rodri se disculpa con Gayà tras sus polémicas palabras sobre el Valencia CF
- Mario Hermoso: El central por el que suspiró Corberán para el Valencia CF está en su mejor momento
- Carmelo del Pozo explica cómo es trabajar con Peter Lim y Kiat Lim en el Valencia CF: 'Tenías un nombre, lo enviabas a Singapur y tenías que esperar la autorización
- El Valencia CF 'recupera' efectivos para el Pizjuán
- La reacción de Peter Lim a la paliza del Barça al Valencia
- La explicación a las palabras de Rodri Hernández en el Valencia CF - Barcelona
- Oficial: parte médico del Valencia CF sobre la lesión de Diakhaby
- Es cuestión de tiempo que Rubo Iranzo valga mucho dinero