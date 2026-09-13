Los deberes para el Madring

Se esperaba con ansia: habían pasado 45 años desde el último Gran Premio celebrado en Madrid, en el circuito del Jarama. Las grandiosas instalaciones y los rimbombantes nombres para algunas de sus curvas, como La monumental, recibían al circo de la Fórmula 1 después de la emocionantísima carrera en Monza, plagada de adelantamientos y marcada por la remontada de Antonelli y por la victoria del joven piloto de Mercedes. De todo ello, en el Madring solo se repitió lo último: Antonelli volvió a ganar – ya lleva ocho triunfos este año– y se distancia cada vez más de su compañero e inmediato perseguidor, George Russell.

Rememorando la cita de 1981 recordamos la apretada llegada de los cinco primeros –Villenueve, Laffitte, Watson, Reutemann y De Angelis– que cruzaron la meta con una distancia de 1,2 segundos entre el primero y el quinto. Eran otros tiempos, en los que los coches tenían tres pedales y una leva para cambiar marchas. Desde que John Barnard introdujo la automatización en 1989 en el Ferrari de Mansell, fallar una marcha dejó de ser un elemento diferencial en la conducción. Este año son las súbitas pérdidas de potencia eléctrica, esas que nos tienen en vilo por cómo condicionan la decisión de Alonso de continuar el 2027, las que determinan el rendimiento.

Pero en el Madring la pérdida de entrega de energía eléctrica ni la vimos aparecer. Tampoco la degradación de las gomas, que soportaron de sobra la monumentalidad del peralte de La monumental. El ganador lo decidieron el azar de un virtual safety car, la lenta reacción de McLaren al llamar a Norris, su lentitud en el cambio de gomas en monoplaza de Lando y, especialmente, un diseño de pista que no permite los adelantamientos. Ya lo sabíamos antes de empezar la carrera porque Verstappen fue muy claro en la rueda de prensa tras la crono: “Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar”. El campeón holandés ofrecía su ayuda para asesorar sobre las mejoras de diseño para un trazado en el que las frenadas se hacen ya con el volante girado, lo que acaba destrozando la esencia de la competición: los adelantamientos. “Creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro”, remataba Max. Tampoco Sainz dejó de criticar, aunque con tibieza y cariño ya que al fin y al cabo es su carrera de casa, que poco o nada se ha contado con los pilotos, los que realmente saben.

Ojalá se tome nota y al año que viene veamos algo más que una procesión de monoplazas a la espera de un coche de seguridad que salpimente el resultado.