Presionar y pisar

Decía el otrora entrenador del Sevilla, Bilardo, hace ya 33 años, en un partido que le enfrentaba al Superdepor, que había que pisar al contrario, en vez de ayudarle. Venía a cuento de una jugada en la que Maradona y un contrario tuvieron un choque, del que el deportivista salió mal parado.

Los médicos del Sevilla, en una galantería propia de los sanitarios, acudieron a quien estaba, al parecer, más perjudicado, y no al astro argentino. Bilardo, enfurecido, gritó a sus galenos “písalo, písalo, al contrario, písalo”. Entendía el entrenador que no se debía dar ni agua al adversario y sí machacarlos, si se podía.

Esa frase ha quedado para la historia del fútbol español y me viene al recuerdo, tras haber escuchado la entrevista del presidente de la Real Federación marroquí de fútbol, el Sr. Fouzi Lakjaa, que ha dicho, con total claridad, que la final del mundial de 2030 se iba a celebrar en Casablanca.

Allá se ha construido un estadio ad hoc para ese mundial, con 115.000 plazas y que es la joya del vecino del sur. Vienen ya dando algunas bofetadas los amigos marroquíes, por no hablar del asunto de Ceuta, en cuanto al fútbol y esto no sería más que un “písalo” bilardiano para contra el balompié hispano.

La contundencia de la declaración viene también apoyada por el otro sombrero que porta el Sr. Lakjaa, que no es otro que el de ministro del presupuesto del Reino Alauita. Es decir que no es una figura meramente deportiva, sino asimismo política y eso ya da un poco más de temor.

La respuesta de FIFA no ha sido tan clara, sino que ha optado por algo intermedio, manifestando que “es algo se decidirá a su debido tiempo”. Con esas palabras, nos lleva al mismo lugar en el que estábamos hace unos años, aunque se dijo, en muchas ocasiones, que el Santiago Bernabéu iba a ser el receptor de la final mundialista del centenario.

La “apisonadora” marroquí es deportiva (aunque el mundial de Estados Unidos les dejó un mal sabor de boca, no pasando, esta vez, de cuartos de final) y también política, no solo por la figura del ministro/presidente, sino porque da la impresión de que no se detienen ante nada. Así, si hay que decir que la final será en Casablanca, se dice y no pasa nada.

Obviamente, la FIFA reaccionó, pero la duda existencial se mantiene. Si España será el país (de los seis, porque aparte de Marruecos, están Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay) que más estadios y, por ende, más partidos tendrá, lo lógico sería pensar que la final es nuestra.

Y es así como, en el tripartido EE. UU., Méjico y Canadá, se llevó al gato al agua la federación estadounidense, con la final en Nueva York. También, en ese caso, más partidos y más lugares fueron para ellos, por lo que, en buena lid, deberíamos pensar que España tendrá la final…

Pero la presión que no parece ejercerse por los poderes políticos españoles, sí la realizan los marroquíes. Echo en falta que partidos y gobiernos autonómicos y central se levanten y digan, ¡no, será aquí! Tampoco ha habido apoyo de las otras naciones sede. En fin, que me da temor pensar que nos podríamos quedar sin la final.

En fin, nos quedan ya pocos meses para saberlo y, para no estar en modo pesimista, recomiendo la novela del valenciano Alexandre Escrivá, “El secreto de Victor Black”. Disfruten y cuídense.