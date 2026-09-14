Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones lanzados por Ucrania, que cifra en 85 las interceptaciones

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes el derribo de cerca de 400 drones lanzados durante las últimas horas por las fuerzas de Ucrania, que por su parte han cifrado en 85 los aparatos interceptados, en el marco de una nueva noche de ataques cruzados que por ahora no deja informaciones sobre víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 399 aparatos no tripulados en varias regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, en un paso no reconocido por la comunidad internacional.