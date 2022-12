Mouctar Diakhaby se merece ese esfuerzo

La propuesta que le han trasladado a Diakhaby, colocándolo en el segundo escalón salarial de la plantilla, es ni más ni menos que lo que se merece. En central está en ese grupo de cinco-seis jugadores imprescindibles para el entrenador y ha de tener un contrato acorde a su ‘status’ dentro de la plantilla. Espero que el Valencia haya llegado a tiempo para retenerle porque por edad y madurez tiene líder para su defensa durante los próximos años.

Y ya no solamente por eso, es que en el mercado es muy complicado encontrar un jugador del nivel de ‘Diakha’ que esté al alcance del Valencia en términos económicos, por lo que a nivel de amortización y del ahorro que supone no tener que fichar a ningún sustituto, conseguir renovar al futbolista africano es un acierto deportivo, pero también el movimiento más inteligente a nivel financiero. Máxime cuando no iba a dejar ni un euro en las arcas del club por finalizar su contrato con el Valencia.