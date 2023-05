El Pipo, mejor aquí

Se puede esperar cualquier cosa de Singapur, incluso que cometan la imprudencia de volver a difundir un posado con frases de azucarillo de café. Lo que es seguro, si la foto de la reunión llegase a ver la luz, es que en ella no saldrá Baraja. Mejor. A Gattuso y a los que tuvieron el ‘honor’ de ser recibidos por Lim les sirvió para poco. Vistos los precedentes, el Pipo hasta es un afortunado por haberse ahorrado el viaje. Con la de trabajo que hay en Paterna, con el descenso quemando y solo cinco jornadas por delante, es un favor que pueda seguir preparando el partido contra el Celta. Y lo es, sobre todo, esa independencia respecto al máximo accionista que mantiene a flote su credibilidad ante la afición y su condición de leyenda. Una línea delgada entre los que no quieren saber nada de Meriton y los que se acaban dejando querer. La neutralidad de Baraja, que está en al frente de los de Mestalla porque de entre las opciones más potables destacaba por barato, está estudiada y es de lo mejor que ha hecho. Sus mensajes desde la sala de prensa son de fútbol y para la afición. Y nada más. Una opción inteligente, por más que en el mundo Lim se valore antes la sumisión que la profesionalidad, tal y como han demostrado los hechos. Si el Pipo termina salvando al equipo, puerta grande, continúe o no continúe en un banquillo en el que a saber qué es lo que se está preparando y en el que la candidatura de Nuno lleva ya demasiado tiempo ahí.

Planes Con el desenlace de LaLiga todavía por producirse, lo que pueda hablarse en la reunión con el máximo accionista son hipótesis. Todo está supeditado a la categoría en la que milite el equipo, no solo los planes deportivos. Así que, por más que Layhoon tenga interés en la audiencia personalizada, ¿para qué ahora? El encuentro es tan intempestivo como el último Consejo, del que por cierto tampoco acabó trascendiendo nada. Ni precios, ni salidas, ni entradas, ni planes con el estadio... Si acaso, cómo afrontar el pago de las fichas, algo que volvió a hacerse bola en invierno. Dos años después de la infamia en el Financial Times, seguimos en las mismas.