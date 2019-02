¡Pues ahora me enfado... y me voy!

¿Va en serio todo esto? De verdad el Real Madrid puede quejarse de los arbitrajes que recibe en la ACB? La 'pataleta' por lo sucedido en la final de la Copa del Rey es una cosa, ahora bien, todo tiene un límite. Sobre todo cuando se falta a la inteligencia de los miles de aficionados a este maravilloso deporte que hay en España y en el mundo mundial.



Los hechos

Estamos de acuerdo. Los árbitros la liaron parda. Viendo el 'instant replay' no debieron dar por valida la canasta de Tomic. Un error del todo injustificable. Como también lo es que Randoplh casi le arrancase la cabeza a Singleton unos segundos antes y no pitasen ni siquiera falta cuando se trataba de una antideportiva de manual. Es decir, tiro libre y posesión para el Barça.



Del enfado al despropósito

Puedo entender el enfado en los dos equipos, y más en el que perdió, pero de ahí a amenazar con dejar la ACB o impugnar el partido por la vía judicial, o esas exigencias de una nota de disculpa a la Asociación de Clubes y que se expulse a los árbitros Pérez Pérez y García González de la competición va un abismo. Rabieta de niño chico y encima maleducado: ¡¡¡pues ahora me enfado, pataleo... y además me voy!!!.



Sin memoria

Me ha llamado mucho la atención como en algunas cadenas nacionales han focalidado toda la polémica en esa última canasta de Tomic, pasando de puntillas por la antideportiva de Randolph. De hecho, incluso algún conocido periodista de una televisión nacional se ha atrevido a decir en su editorial que "la ACB debe pedir disculpas a todos los aficionados al baloncesto..., incluso a los que no lo son". Una frase, sinceramente, difícil de digerir... y lo voy a explicar de manera muy sencilla.



Mirando un poquito atrás

Esos mismos jugadores madridistas, varios de ellos elevados a leyendas de la ACB y de la selección española, que este domingo entraron al vestuario denunciando a gritos el 'robo' cometido y la afrenta sufrida, hace apenas dos años, en 2017, celebraban su título de Copa del Rey en Vitoria cantando "era campo atrás, era campo atrás" faltando así al respeto a todos los aficionados al baloncesto. Esos mismos seguidores de siete clubes de la ACB que desde la grada del Buesa Arena denunciaron su injusto pase a semifinales ante el MoraBanc Andorra después de que Sergio Llull cometiese campo atrás en los últimos segundos del encuentro. ¿De verdad ahora la ACB tiene que pedir disculpas a esos aficionados por el error cometido con el Real Madrid? Suena a chiste malo, muy malo.



Más de esa final

Esa final, por no rebuscar mucho más, la disputó el Real Madrid frente al Valencia Basket. Una de las mejores de la historia y sin nada que envidiar a los 'clásicos' de estos dos últimos años aunque a muchos les chirrie leerlo o escucharlo. Una final, por cierto, en la que el arbitraje condicionó el resultado final y en el que también se dejó de señalar una antideportiva flagrante de Taylor sobre Dubljevic que pudo haber cambiado el resultado final. El Valencia Basket salió de Vitoria escocido, consciente de que se había cometido una enorme injusticia con él... pero nadie en el club amenazó con irse de la ACB o con que se expulsase a los árbitros. Eso sólo lo ha hecho el Real Madrid.



Saber ganar...y saber perder

En el deporte hay que saber ganar, y también saber perder. El Real Madrid demostró en su vestuario en 2017 que no sabía ganar, y ahora están demostrando también que no sabe perder. Incluso las malas formas de alguno de sus utilleros y fisios con la prensa en los pasillos del WiZink Center les delatan. Es la imagen de un club señor, sin duda. ¿Les busco más precedentes? Es fácil pero, sinceramente, me aburre el temita. Si se quieren ir... vamos a abrirles las puertas. No hay nada como ponérselo fácil, pero basta de amenazas y coacciones que estamos ya hartos.

