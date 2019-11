Maxi no solo es gol, además es ganador

El entrenador del equipo, Celades, y el capitán, Dani Parejo, piden unión tras ganar al Espanyol. No seré yo quien diga lo contrario pero sí me apetece añadir un matiz. La unión llegará si el Valencia CF juega como en la segunda parte de Cornellà. Si juega como en la primera, lo que vendrá es el caos. Dicho esto, la realidad es que el Valencia CF hizo lo que tenía que hacer, ganar al Espanyol. Otra cosa es que Celades tiene que encontrar soluciones a un par de situaciones. La primera es saber porqué su equipo no salió con la intensidad necesaria al partido y se puso las pilas tras el descanso cuando ya tenía el agua al cuello. Y la segunda la salida del balón jugado desde atrás. Ayer, cuando el Espanyol se fue arriba a presionar el Valencia CF volvió a sufrir. Pasó ante Alavés, Lille y Osasuna, y no pasó ante el Sevilla porque es un equipo que busca otras cosas. También dijo Rodrigo que al equipo le faltó intensidad en el primer tiempo y que en el segundo mejoró la actitud, y sin ánimo de querer decir lo contrario, creo haber llegado a entender la diferencia entre actitud e intensidad. La falta de actitud viene a ser que no quieres y que te da lo mismo. La falta de intensidad es no meterle al partido fuerza cuando lo requiere. Nadie puede decir que los jugadores del Valencia CF no quieren y ahí están partidos como el de Londres, el del Sevilla, y claro, el de ayer, pero si TODOS los futbolistas no van al choque con fuerza y no ganan ni una sola jugada, al primero que miro es al entrenador. En cuanto a nombres propios, voy primero con Parejo, Garay y Rodrigo. Ya he dicho que a tipos como Manu Vallejo y Sobrino les pido lo que aportan, que es ilusión -otro aplauso sincero a los dos porque volvieron a hacerle un servicio al equipo saliendo como revulsivos con el marcador 1-0-, pero a ellos tres, por representar lo que representan en el equipo, les pido que jueguen a fútbol porque saben y tienen nivel, y porque son los primeros que han de dar la cara cuando la carretera se empina. Y eso hicieron ayer en la segunda parte, salieron a liderar al equipo hacia la remontada. Otro aplauso sincero para ellos. Por último, mención especial para dos futbolistas. Primero para Kondogbia y su excelente segunda parte. Recuperar al Pulpo es lo mejor que nos podía pasar. Si está bien, nadie duda de su capacidad e influencia en el equipo. Por último, me rindo ante Maxi Gómez. Es precisamente lo que le faltaba al Valencia CF. Tiene gol, es ganador, juega bien de espaldas... terminará siendo el amo de Mestalla. Ojo, ya lleva cinco goles en Liga.

