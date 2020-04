SUPER, la cantera del periodismo valenciano

Nacimos hace un montón de años -creo que cerca de unos 27- y lo hicimos con una ilusión desbordante y un miedo atroz , pensando que igual no llegábamos al primer mes de vida. Todo eran nervios, ilusión, incerteza y la ilusión de que al margen de los diarios deportivos de Madrid y Barcelona -que lógicamente se centran en el Madrid y el propio Barcelona- sí que era posible que Valencia tuviera su diario que hablara del Valencia CF, del Levante UD, del Pamesa de aquel entonces y de cuanto deporte aconteciese en nuestra Comunitat.



Reto apasionante

Como director me acostaba todas las noches con un ojo abierto y pensando o soñando que sí que era posible que este sueño casi irreal se convirtiera en realidad. Yo hablaba con muchos periodistas todos los días y casi todos me decían lo mismo: "Tu estás loco, eso es imposible". No existía apenas una llamada positiva y yo me ponía de los nervios dudando cada día en si esto iba a ser posible, rompiendo con todos los moldes o ideas que habían nacido en Valencia con alguna antelación.



Me habló el espejo

Un buen día, cuando llevábamos un par de semanas lanzando este SUPER a la gente, me miré en el espejo de mi cuarto de baño y ese espejo fue sincero conmigo. "Lo vas a conseguir"... entendía que me dijo y ese día me marché a la Avenida de Aragón 2 duplicado con una sensación positiva rara y positiva. Ese día sí creí en este SUPER y ese día tuve más o menos claro que lo íbamos a conseguir. E hicimos algo que parecía pecado mortal, pero que sin duda marcó un camino genuino para este diario que hoy ya no tienen en sus manos. El tema fue claro y sencillo. Informábamos de todo lo que acontecía en el deporte valenciano... pero nosotros también jugábamos esos partidos y así titulábamos siempre. La gente me día que estaba loco... pero esa locura triunfó de forma genuina gracias al esfuerzo de muchísima gente.



La cantera

No me atrevo a nombrar a todos los periodistas que se han formado o que han pasado por SUPER porque me quedaría corto citando nombres. Ha sido cantera brutal en ta nuestra Comunitat y todos debemos valorar como una idea primitiva -con Rafael del Castillo al frente- no ha parado de cumplir años de una forma genuina y muy local. Mi orgullo es enorme tanto por la publicación como por el enorme volumen de periodistas que han pasado o se han formado dando sus primeros pasos en esta cabecera. Y sí, hoy empieza el reto del coronavirus y esta cabecera no estará en los kioscos a partir de hoy. Pero volveremos, estoy seguro, SUPER es nuestro diario y volverá a ser fiel a su cita. Descarado.

