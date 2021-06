José Bordalás se cree a Meriton. Se fía del 'proyecto'. Confía en lo que le transmite Anil Murthy. Está convencido de que va a reunirse telemáticamente con Peter Lim. Espera fichajes. También que en verano el club no va a malvender a ningún futbolista como la temporada pasada. Tiene fe en el binomio equipo-afición. Tiene esperanza en que José Luis Gayà y Carlos Soler se queden y sean sus capitanes. Bordalás cree en el Valencia y eso ya es un paso adelante muy importante para el club.

El club vuelve a tener un entrenador que quiere estar. Que cree en lo que hace y eso es algo que no pasaba con Javi Gracia. Bordalás rebosa optimismo y, ojo, no es ninguna pose. «Consenso, consenso, consenso». Es su palabra favorita. La que más ha repetido desde que llegó. Con permiso del «trabajo». Bordalás cree en el consenso que no existió el año pasado. Y en hacer bien las cosas. Algo que desgraciadamente no es sinónimo del Valencia en los últimos años. Ahora falta que Meriton crea también de verdad en Bordalás y apueste de verdad en sus ideas, en sus planes, en su metodología de trabajo, en sus fichajes, en todo.

Solo así es posible un futuro mejor. La foto (y sobre toda la reunión) de Anil, Corona, Bordalás y su mano derecha Javier Vidal sentados codo con codo en torno a una mesa confeccionando la plantilla de la próxima temporada es una declaración de intenciones del club. También es importante que el máximo accionista esté pensando descolgarle el teléfono a Bordalás desde Singapur. Meriton tiene que dar ese paso. Debe seguir ese camino. Necesita ESCUCHAR a Bordalás. Si Meriton cree en Bordalás, el valencianismo volverá a creer en su equipo. Así de fácil...y de difícil.