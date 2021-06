De los influencers al atril de madera

El Derbi femenino de València llegaba a Buñol. Si a la coyuntura derivada del COVID le añades que el Ciutat de València en apenas una semana albergará un festival de influencers (perdonen mi ignorancia, pero yo ni sabía que existían ese tipo de eventos aunque pondría la mano en el fuego por que mis hijos seguro que sí lo saben) que de forma directa o indirecta supondrá ingresos para la entidad granota, la decisión se tomaba fácil.

En lo deportivo ya se intuía que era casi imposible que el Real Madrid no se impusiese a un Santa Teresa que dio una semana de vacaciones a sus jugadoras a falta de dos jornadas (como lo oyen) tras consumar su descenso. Las merengues, que jugaron antes que las granotas esta jornada porque RFEF no unificó horarios, no fallaron y el Levante saltó al césped sabiendo que necesitaba ganar para llegar a la última jornada con opciones reales de pelear por la segunda plaza. No se iban a dejar llevar y no se dejaron llevar, ni valencianistas ni levantinistas, entre otros motivos porque al final era un Derbi y eso le añade a la cita un picante especial. El esfuerzo al final acabó en tablas y el punto sabe mejor a las valencianistas.

El partido se resolvió con un tanto para las granotas al filo del descanso de la insaciable Esther y otro de Anita Marcos en el último suspiro del duelo (1-1). Fue más que presumiblemente el último Derbi de María Pry para dar paso a Villacampa en el banquillo granota, pero también puede ser el último de Bargues en el banquillo valencianista para pasar al juvenil y dejar su puesto a Andrea Esteban, aquella niña a la que hace ya demasiados años su padre hizo un atril de madera para que estudiase en el coche mientras venía a entrenarse (con el Levante) desde Teruel casi a diario y a la que la vida y las lesiones golpearon con demasiada dureza. La decisión aún se debe ejcutar.

Al final el fútbol femenino da tantas vueltas como el masculino y ya nadie osará a cuestionar que es fútbol de verdad. Tan de verdad como que las chicas tuvieron que jugar a las 13:30 por imperativo televisivo y como que la goleadora granota, salvo sorpresa, acabará siendo fichada por el Real Madrid. Fútbol y poderoso caballero...