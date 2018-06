La Federació obri la inscripció per al II Autonòmic de frare

És una modalitat localitzada en una franja reduïda al nord de Castelló i sud de Tarragona, amb poques instal·lacions en bones condicions per a la seua pràctica i que pràcticament va caure en l´oblit. Però no deixa de ser pilota valenciana i a més una de les disciplines més singulars.

L´única pròpia dels valencians de joc indirecte i d´ací el nom de ´frontó amb frares´, si bé ara també se la denomina ´trinquet amb frares´. Per iniciativa del Club Pilotari de Castelló, amb l´organització de la Federació i el suport de la Diputació de Castelló, l´any passat es va crear el primer Campionat Autonòmic de frares. Ara s´acaba d´obrir la inscripció per a la segona edició, que transcorrerà els dies 6, 7 i 8 de juliol a les localitats de Traiguera i Xert. Frontó o trinquet, els frares és com es denomina als bisells situats als angles entre les muralles i el frontis, que provoquen que la pilota faça un joc diferent. Amb una miqueta d´imaginació vertaderament s´assemblen a uns monjos amb caputxa.

Com que la idea és promocionar la modalitat i donar-la a conéixer, la participació està oberta a jugadors i jugadores de totes les categories i edats, inclús no federats.