Marrahí i Montaner obrin la Copa en el Grup B

Continuen succeint-se els debuts en la Copa Diputació de València de raspall i hui toca encetar l'activitat en el Grup B amb la partida que enfrontarà a l'equip de Villanueva de Castellón de Marrahí i Josep contra el representatiu de Montesa amb Montaner i Sanchis. Serà al trinquet de la Llosa de Ranes.

Montaner torna als cartells de rellevància després de superar una lesió en el turmell que li va impedir participar en el passat Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor, on precisament anava a jugar amb Sanchis. El rest s'ha restablert prou abans del que estava previst en un principi.

El que està clar és que el pilotari d'Almiserà continua sent el component de la nova fornada que més convenç als trinqueters del raspall, que altra vegada han estimat oportú que ha d'estar en una de les grans cites de la temporada.

Amb Sanchis davant no pot estar millor cobert, sempre que el de Montesa jugue al seu nivell. Últimament s'ha mostrat un poc irregular i la Copa pot ser l'aparador perfecte per a recuperar el seu pes específic entre les principals figures de la modalitat. La formació de Villanueva de Castellón és, per noms, de les més atractives del campionat. L'imprescindible i brau Marrahí lidera l'equip i gaudirà de l'ajuda d'un tot terreny del raspall que pot jugar bé en qualsevol de les tres posicions.

Ara cal veure què tal es compenetren. En teoria millor que bé perquè estan més que acostumats a la màxima exigència. Hui la tindran. Per les característiques dels quatre pilotaris pot ser una partida amb tant treball com espectacle.



Aspirants a figura

L'activitat en el trinquet de la Llosa de Ranes començarà amb la disputa de les finals de la Lliga Dos i Promeses, campionats on es forgen els aspirants a professionals. A les 16.00 hores està programada la final de la Lliga Promeses que enfrontarà a Josep i Jordi contra José Ramón i Àngel.

La parella enumerada en primer lloc parteix com a favorita perquè a hores d'ara continua sense conéixer la derrota. A més es va imposar als seus rivals de hui en la fase de grups pel folgat resultat de 25-10. Però d'això fa quasi un mes i la confrontació va tindre lloc en un escenari diferent, el trinquet de Xeraco.

A continuació es resoldrà el títol de la Lliga Dos, en este cas amb un enfrontament entre trios: Salelles, Nicolás i Marc contra Iván, Saül i Rosen. En este cas no hi ha pronòstic. Els dos equips han completat la fase regular en grups diferents amb el mateix bagatge del ple de victòries, si bé és cert que el trio de Salelles ha guanyat les seues partides amb major solvència. En semifinals, els dos conjunts han eliminat als seus respectius rivals pel tanteig de 25-5. Es preveu una final de poder a poder.