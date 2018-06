Moltó comença fort la defensa del títol en la Copa

La Copa Diputació de València de raspall es va traslladar ahir fins a Bellreguard on hi va haver derbi entre els equips representatius de la localitat de Barxeta. La victòria va ser per a Moltó i Néstor, que deixaren en 10 a Pablo i Tonet IV.

Els dos equips deixaren una bona impressió en la seua estrena. En la formació vencedora Moltó va signar una gran actuació en tots els aspectes. Al traure sempre va portar perill. Tant, que un dels jocs quasi el va fer amb la primera pilotada. Concretament l´inicial, en el qual va sumar tres quinzes de pacte mentre que el quart el va fer Néstor en concretar la rematada posterior a la treta.

A més, el defensor del títol aconseguit ara fa un any amb Dorín va fer ús dels rebots i l´aire per a concretar un bon nombre de quinzes i en totes les raspades de pilota parada va trobar la galeria. Davant, Néstor va deixar jugar al seu rest, però el de Pego va estar molt actiu i encertat quan l´ocasió ho va requerir, sobretot en el moment d´acabar-les.

En la formació blava Tonet IV va ser qui va destacar més per les contínues aparicions per a atacar i defensar, però de Pablo cal destacar que li va tocar patir les canonades dels rivals i que va restar un gran nombre de pilotes més que complicades. També es va prodigar en la recerca del quinze i va protagonitzar uns quants mà a mà de qualitat amb el seu paisà que van agradar molt al públic.

Els tres jocs de diferència premien el bon fer dels vencedors, però desmereixen l´esforç dels derrotats. En els dos primers parcials Moltó i Pablo van ser els protagonistes absoluts amb el traure i en els següents va primar la intensitat i la velocitat per part dels quatre pilotaris.



Jornada completada

Amb la partida de Bellreguard s´ha completat el debut dels huit equips participants i es tanca la primera jornada de les tres que componen la fase regular. En acabar la mateixa, els dos millors equips de cada grup accediran a les semifinals.

En el Grup A la formació d´Oliva de Mario i Brisca encapçala la classificació amb 3 punts i +20 en el coeficient de jocs. La segona posició és per als representants de la Llosa de Ranes, Guadi Canari, també amb 3 punts i +15 de coeficient. Els equips que a hores d´ara dirien adéu a la competició serien els de Bellreguard (Ian i Roberto) i Genovés (Sergio i Miravalles), ambdós amb 0 punts i -15 i -20 respectivament.

En el Grup B la primera posició és per a Moltó i Néstor gràcies als 3 punts aconseguits ahir. La segona plaça és per Montaner i Sanchis (Montesa), que acumulen 2 punts. Fora dels llocs de semifinals, Marrahí i Josep (Villanueva de Castellón) són tercers amb 1 punt mentre que Pablo i Tonet IV són cuers i els únics que no han puntuat.