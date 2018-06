Castelló de Rugat repeteix final

Per segon any consecutiu el trinquet de Castelló de Rugat albergarà la final de la Copa Diputació de València de raspall, segons ha fet públic l´entitat organitzadora, la Fundació per la pilota valenciana. En l´edició anterior el recinte de la Vall d´Albaida es va omplir fins a la bandera. Enguany caldrà esperar fins al dimecres 11 de juliol per a comprovar-ho.

Les seus de les semifinals també han quedat definides. La primera es completarà el diumenge 1 de juliol al trinquet d´Oliva on el primer classificat del Grup B s´enfrontarà al segon del Grup A (11.30 hores). La segona tindrà lloc el dilluns 2 juliol a Xeraco (18.30 hores) i enfrontarà al primer classificat del Grup A contra el segon del B.

La competició es trasllada hui fins a Oliva on comença la segona jornada de les tres que componen la ronda en curs. En partida enquadrada en el Grup A, l´equip de Bellreguard de Ian i Roberto s´enfrontarà al local de Mario i Brisca.

Ambdues parelles han tingut una estrena diametralment oposada. Ian i Roberto van caure en la jornada inaugural del passat dimecres a Castelló de Rugat contra Guadi i Canari, que els van deixar en 10.

Una altra derrota complicaria en molt el futur del campió individual i de la Lliga i del mitger d´Alzira perquè solament tindrien una partida més per a intentar acabar entre les dues primeres posicions del grup. En el debut els va faltar, sobretot, decisió i definició en atac.

Molt més plàcida va ser la posada de llarg de la parella que representa a Oliva, que en la nit del divendres va superar al trinquet de la localitat de Dénia a Sergio i Coeter II per un contundent 25-5. El resultat és un poc enganyós.

La primera meitat va estar igualada i la segona sí que va resultar de clar domini de Mario i Brisca. La partida va suposar el debut del rest de Bicorp en una competició oficial i el ben cert és que va rendir de meravella tot l´enfrontament. Mario va estar tranquil en tot moment, molt restador i efectiu en el traure. Però sobretot va destacar en la tàctica perquè no va deixar que Sergio jugara ni una pilota a l´aire o de rebot, que és on està el principal perill del de Genovés. Totes les seues accions buscaven el pis per a obligar a raspar al rest rival. Ara bé, el nom propi va ser Brisca. El d´Oliva és el pilotari en millor forma de l´actualitat en la seua posició i de nou ho va demostrar a un trinquet poc tocat com el de Dénia.

Hui, per tant, hi haurà duel entre números un, l´absolut del raspall i el dels mitgers. I segur que ells acapararan la responsabilitat en l´enfrontament, però Roberto i Mario tenen molt a dir. El primer ha de millorar les seues prestacions respecte a la primera partida. El segon, si les iguala, ja haurà complit perfectament.