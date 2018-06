Ian es trenca i redueix al mínim les seues opcions

El campió individual i de la Lliga no va començar la Copa Diputació de València de raspall amb bon peu i sembla que l'acabarà pitjor, fins i tot més prompte del que tots esperaven per la seua condició de favorit. Ian es va lesionar ahir al trinquet d'Oliva mentre disputava la segona partida de les tres que tots els equips han de completar en la fase prèvia. El de Senyera i Roberto van iniciar la confrontació jugant a gran nivell i sobretot evitant a Brisca, la qual cosa els va permetre posar el marcador en 10-0 a favor seu. I va arribar l'infortuni.

En el parcial següent Ian va notar una punxada a l'abductor. A partir d'ací va jugar condicionat i minvat de facultats. I amb iguals a 10 i val-net en contra va haver d'abandonar, per primera vegada en la seua carrera professional, perquè el dolor li impedia jugar. Amb la retirada forçosa de Ian la victòria va ser per a Mario i Brisca pel resultat de 25-10, la qual cosa els converteix en virtuals semifinalistes. Ian i Roberto, per la seua banda, redueixen les seues opcions a la mínima expressió. No solament això, el més probable és que Ian no puga estar en la tercera i definitiva partida del pròxim dilluns a Xeraco.



Hui a Guadassuar

La competició es trasllada hui fins a Guadassuar on, també en partida corresponent al Grup A, l'equip de la Llosa de Ranes de Guadi i Canari jugarà contra el de Genovés, que esta vegada sí que formarà amb la parella titular, Sergio i Miravalles. El mitger s'incorpora hui a la competició després de perdre's per lesió el debut divendres a Dénia, on Coeter II va ocupar el seu lloc. La presència de Miravalles té una altra conseqüència: la partida disputada al trinquet El Rovellet va ser l'última oficial de l'excel·lent pilotari de Simat de la Valldigna, que ha decidit retirar-se. Ara cal que Coeter II tinga un comiat com correspon, podent dir adéu a l'afició. I el tindrà.



Marc, baixa en escala i corda

Marc no participarà en la Copa Diputació de València d'escala i corda, que comença demà al trinquet de Sueca amb l'enfrontament entre els equips encapçalats per Puchol II i Genovés II. El rest de Montserrat continua sense restablir-se totalment de les molèsties en el muscle dret que ja l'apartaren del Trofeu Mixt Masymas. Posteriorment sí que va jugar el Trofeu Villarreal i en acabar el mateix va parar novament amb la intenció d'arribar en plenitud a la Copa. Però no ha pogut ser.

Entre els diferents escaleters reserva, la direcció esportiva de la Fundació, seguint el criteri dels trinqueters, ha designat a Pablo com al seu substitut durant tota la competició. El pilotari de Sella i Héctor debutaran el dissabte a Borriana contra De la Vega i Jesús.