Un altre pas cap a la dignificació

Quan la Fundació per la pilota valenciana es va presentar a l´edifici Mesquita de la Generalitat els diferents ponents insistiren en el fet que el principal objectiu de la institució que gestiona el món professional és dignificar la figura del pilotari. Ahir es va fer un pas endavant per a aconseguir-ho.

Dignificar significa que puguen viure del seu treball, situació que en l´actualitat solament ocorre en un nombre molt reduït de pilotaris. I la manera d´aconseguir-ho és augmentant els emoluments. Una via important és a través dels patrocinis i convenis de col·laboració, com el que la Fundació va signar ahir a Dénia amb la Fundació Balèaria, depenent de la naviliera del mateix nom capdavantera en el transport de passatge i càrrega en les connexions amb les Illes Balears.

L´acord s´ha fixat fins que acabe la present temporada. «És un orgull per a nosaltres participar amb la Fundació per la pilota valenciana, per convicció i perquè és positiu per a la nostra reputació», explicava Adolfo Utor, president de Baleària.

Ara bé, la intenció de les dues parts és que el vincle perdure en el temps, a més amb l´execució d´iniciatives que ja estan gestant-se. «La nostra empresa apropa territoris, persones, mercaderies, coneixements i cultures, i la pilota forma part de la cultura valenciana. Tenim algunes idees com mostrar als nostres veïns de les Illes Balears com és la pilota. A més, en l´any 2021 se celebren a Orà els Jocs del Mediterrani i ens il·lusiona estar presents en ells», afegia Utor. La Fundació per la pilota va estar representada pel seu vicepresident, Josep Maria Cataluña, qui va assenyalar que «Baleària és la primera empresa que s´incorpora al projecte de la Fundació des de la seua creació i el seu suport se suma als ja existents de les administracions i diverses entitats privades. El món de la pilota necessita empreses amb esta sensibilitat d´ajudar», deia.