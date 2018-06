Puchol II mostra les credencials

Puchol II era ferm candidat a revalidar el títol de campió de la Copa Diputació de València d´escala i corda abans de començar la competició i ara ho és més. El trinquet de Sueca va acollir ahir la jornada inaugural en la qual el rest de Vinalesa i Carlos, que representen al poble del primer, es van imposar per 60-15 a la parella de Genovés amb Genovés II i Nacho.

Els dos derrotats jugaren menys del que poden, especialment Nacho, a qui se li van notar les dues setmanes d´inactivitat per una lesió. I tampoc tingueren sort en moments puntuals. Però quan van espentar o buscar coses, Puchol II sempre estava davall de la pilota, esperant-la per a tornar-la amb perill. L´aparent facilitat amb la qual executa les accions és un regal per a la vista.

Carlos també va signar una bona estrena. El pilotari de Genovés va jugar bona part de la partida pràcticament en la posició de punter deixant la resta de la pista al seu company. Però si calia fer-se enrere es feia i va colpejar amb total solvència en l´atac i la defensa. I de cames va estar rapidíssim.

La competició completarà hui dues partides més. En el mateix Grup A, l´equip de Sella de Pablo i Héctor jugarà a Borriana contra el d´Almussafes amb De la Vega i Jesús. Els dos conjunts presenten a dos dels mitgers més destacats dels últims mesos i a sengles restos que fa temps que no apareixen en trofeus, però que en el dia a dia estan fenomenal.

I al trinquet de Pedreguer comença la lluita en el Grup B. La parella de Godelleta de Francés i Raúl s´enfronta a la de Murla amb Giner i Javi. Este és un cas semblant a l´anterior: Javi és el mitger del moment, tot i que reapareix després d´una lesió, mentre que Francés continua amb la dinàmica de bon joc de la Lliga. Per la seua banda, Giner i Raúl tornen a les competicions oficials.

La Copa de raspall també va tenir ahir activitat, però a Genovés, on l´equip de Barxeta de Pablo i Tonet IV va superar al de Villanueva de Castellón de Marrahí i Josep per 25-10.

La partida va ser sobretot intensa i dauera, amb intercanvis de qualitat. L´equilibri es va trencar quan els guanyadors feren el seu quart joc (20-10), l´únic de la vesprada al rest. Tonet IV va ser el millor.

La competició continua hui a Bellreguard on l´altra formació de Barxeta, la de Moltó i Néstor, s´enfrontarà a la representativa de Montesa amb Montaner i Sanchis.

Els dos equips han debutat amb victòria i amb els seus líders, Moltó i Sanchis, rendint a un nivell altíssim. El rest no va parar de carregar i el mitger va tindre el punt de mira més que afinat per a fer el quinze. Els ´gregaris´ Montaner i Néstor també compliren.