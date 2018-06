Moltó s´assegura un lloc en les semifinals de la Copa

Les copes professionals van completar ahir tres partides. La més significativa va ser la corresponent al campionat de raspall disputada al trinquet de Bellreguard on Moltó i Néstor es van imposar a Montaner i Sanchis per 25-15, resultat que els atorga la primera plaça per a les semifinals.

La parella representativa de Barxeta va fonamentar el triomf en la primera meitat, quan Moltó va imposar el seu ritme i Néstor li acompanyava amb la mateixa intensitat i encert. Línia per línia, els dos rojos espentaven més que els blaus i per a ells que van ser els dos primers parcials (10-0). Però hi hagué reacció blava i amb ella va arribar l´espectacle i l´equilibri. Amb Montaner en pla figura i Sanchis apareixent més i millor, els representants de Montesa guanyaren terreny als seus rivals.

Els dos equips continuaren sumant de manera alternativa, però s´intuïa que podia succeir qualsevol cosa. I tal vegada hauria sigut un altre el desenllaç si Montaner i Sanchis hagueren fet bo el val per a igualar a 20 i passar al dau. Però Moltó i Sanchis aguantaren l´espenta i com a premi ja estan en les semifinals. Amb la derrota, Montaner i Sanchis es queden fora dels llocs de les semifinals pel que fa al Grup B, però continuen tenint la classificació en les seues mans.

En la recentment estrenada competició en la modalitat d´escala i corda, el trinquet de Borriana va acollir la segona partida del Grup A. L´equip d´Almussafes de De la Vega i Jesús es va imposar al representatiu de Sella de Pablo i Héctor pel resultat de 60-20.

El desenvolupament va ser semblant al de la confrontació del mateix grup del divendres a Sueca, que va inaugurar la competició i en la qual Puchol II i Carlos es van imposar a Genovés II i Nacho per 60-15. Novament hi hagué un equip que ho va fer tot bé i l´altre no tant.

Pablo i Héctor jugaren més del que fa pensar l´únic joc que van aconseguir i passaren la pilota constantment, però el quinze sempre queia de l´altre costat. En el rendiment de les dues parelles va ser evident que De la Vega i Jesús tenen prou més tocat el trinquet de Borriana que els seus rivals de la Marina. Este factor també va influir en el folgat desenllaç.

L´altra partida de la Copa d´escala i corda es va disputar a Pedreguer. Ací sí que hi va haver lluita i igualtat des del primer fins a l´últim quinze. La competició s´estrenava en el Grup B i es va donar el repartiment de punts, 2 per a Giner i Javi i 1 per a Francés i Raúl pel resultat de 60-50 favorable als primers.

En este cas va ser una constant de pegar fort i amb criteri des dels dos costats de la corda i d´alternar-se en el fet de manar en el marcador. En el tram final, Giner i Javi remuntaren el resultat advers de 45-50. Els quatre pilotaris signaren una gran actuació.