Mario: "Ja tenia ganes d´estes partides"

Mentre que molts dels pilotaris de la seua fornada i altres inclús més joves estaven fent el pas a la primera fila, Mario continuava encasellat com un rest de les primeres partides. Esta situació va començar a desmotivar-li. Però ahí estava la família per a dir-li que, si en veritat volia ser una figura, treballara de debò per a aconseguir-ho perquè mans i aptituds li'n sobraven.

Dit i fet. El passat mes de novembre va començar a treballar amb el preparador Rubén Tejero -que també porta a Ian- i a entrenar de manera diària. A la qualitat es sumava l´esforç que requereix el món professional i amb ell van arribar els resultats. Ara, el debut en una gran competició, la Copa. «Tenia ganes de jugar este tipus de partides i tinc la intenció de continuar així. Em motiva molt comprovar que puc rendir amb les figures així com els comentaris de la gent i els trinqueters, que em reconeixen el treball que estic fent», explica Mario.

Les victòries i les bones actuacions li van permetre concebre esperances de ser un dels huit restos triats per a la Copa, però no es va fer il·lusions «perquè no podem entrar tots. Quan em comunicaren que la jugaria em vaig emportar una alegria immensa. És la primera competició professional en què participe», assenyala.

El de Bicorp està responent de meravella a la confiança que han depositat en ell. «He tingut nervis un parell de dies abans de començar, però després han sigut més les ganes de fer-ho bé i de gaudir amb l'experiència. El dia del debut també estava un poc nerviós perquè volia fer-ho bé, però una vegada va començar la partida se'n va anar tot. I a la segona partida ja vaig anar amb la confiança que em va donar la primera», comenta.

El bon rendiment i les victòries li estan atorgant confiança a Mario. També Brisca, de qui es desfà en elogis. «A més de ser el millor mitger del moment és un gran company. El primer dia em va comentar que sabia que estava un poc nerviós, però que no em preocupara. Durant la partida va estar totalment pendent de mi i l'endemà estiguérem parlant i em va donar molta confiança en dir-me que havia jugat molt a gust i que a este nivell podríem arribar lluny», diu. De moment s´estan complint les previsions del mitger d´Oliva perquè Mario i Brisca són virtualment semifinalistes a falta d´una partida per a tancar la ronda. «Mai haguera imaginat una estrena tan bona. Crec que estem jugant a molt bon nivell i solament un desastre ens deixaria fora de les semifinals».

Tot i la impecable trajectòria a Mario no li passa pel cap pensar en el títol. «El millor és eixir sense pressió i anar partida a partida, sense mirar més enllà». És més, la condició de favorit li la deixa a altres. «En este moment veig a l'equip de Moltó i Néstor com el més destacat. Moltó ha recuperat el nivell i està molt fort. I quan està en les seues condicions més òptimes és complicat guanyar-li en parella. Però veig la Copa oberta i crec que s'arribarà al tram final amb molta igualtat».