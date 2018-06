Ian i Roberto, eliminats de la Copa de raspall

La Copa Diputació de Raspall es va cobrar les seues primeres víctimes del grup A, ahir dilluns, al Trinquet Municipal de Xeraco. A la localitat de La Safor es va viure l´enfrontament entre la parella de Genovés, formada per Sergio i Miravalles, i l´equip redissenyat de Bellreguard. Amb un tanteig de 25 per 5 va guanyar la dupla front a Vercher, Roberto i Gabi.

La lesió del campió Individual, Ian, va forçar l´adaptació del seu equip, que es va reconvertir a un trio. El mitger Roberto va jugar amb l´ajuda de Vercher i amb Gabi a la punta. Però la superioritat dels rivals va ser molt contundent i no donaren opció a la formació de Bellreguard de poder desplegar el seu joc.

Des del moment inicial de la partida Sergio i Miravalles van forçar al màxim als seus contrincants, impedint que estos aconseguiren acoblar-se i començar el seu atac en defensa de les possibilitats que els quedaven per passar a semifinals.

Des del rest va sumar primer la parella. I també ho va fer al passar al dau. Amb 10 per cap al marcador, els que vestien de blau tingueren oportunitat de fer un joc, el primer i últim de la partida a favor seu.

Vercher, que amb una potent treta sempre aconsegueix descentrar al seu rival, no ho va aconseguir ahir a Xeraco. I els seus companys tampoc van ser capaços d´aportar per perseguir la victòria. Una victòria per a la parella, amb un marcador final de 25-5.

Demà continua la competició a Castelló de Rugat (18 h), mitja hora abans del que estava previst, ja que hi ha partit de la Selecció Espanyola de futbol al Mundial de Rússia. A la Vall d´Albaida jugaran Mario i Brisca, que són matemàticament els que més fàcil ho tenen per accedir a la fase final, i hauran d´enfrontar-se a Guadi i Canari. La primera formació, representativa de l´Ajuntament d´Oliva es troba a hores d´ara amb un total de 6 punts en la taula classificatòria.

Per la seua part, el conjunt de La Llosa de Ranes acumula 3 punts, però té opcions de sumar-ne tres més en cas d´aconseguir la victòria amb dos jocs de diferència. Per tant, cal ser pacients i esperar que un dels dos equips aplegue a 25, fer els càlculs correctes i així desvelar quines formacions del grup A passen a la fase final de la competició.