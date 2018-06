La primera acaba a Massamagrell

L´activitat en la XI Copa President de la Diputació de València en la modalitat d´escala i corda continua hui al trinquet Tio Pena de Massamagrell, on es tanca la primera jornada de la competició. Dues formacions que encara no han debutat hauran d´enrotllar-se les mans per a lluitar pels seus primers punts.

Per una banda estarà el conjunt representatiu de l´Ajuntament de València, amb Soro III i Salva. Una parella de jugadors i d´amics, que es compenetren a la perfecció i que prometen donar molta guerra. El campió Individual sempre juga molt a gust amb el mitger, tots dos veïns de la localitat a la qual es juga la partida.

No tindran un enfrontament fàcil, això sí. Juguen en la seua contra Pere Roc II i Tomàs II. L´esquerrà de Benidorm ha estat pletòric des del començament del 2018. Acumula bona quantitat de trofeus i campionats enguany. Va guanyar la Lliga Bankia junt amb Jesús i Carlos. Amb els mateixos companys va aconseguir el Trofeu Universitat de València, i amb Javi va fer seu el Masymas.

Ara jugarà amb Tomàs II per continuar un any ple de reptes per a ell. El mitger de Xaló va en ascens i demostra partida darrere partida les ganes i la il·lusió amb què afronta cada xoc.

No cal remuntar-nos molt enrere per trobar l´últim enfrontament entre els dos escaleters que debuten hui. Soro III i Pere Roc II s´enfrontaren el passat dissabte a Pelayo. Amb Félix i Santi de companys, respectivament, la victòria va ser per a l´alacantí per un ajustat 60-50.