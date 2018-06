Recital dels equips de Pere Roc II i Soro III

Pintava bé la partida de la Copa Diputació de València d´escala i corda programada ahir a Massamagrell per la presència del campió individual i del rest vencedor de la Lliga. Però més que bona va ser excepcional. Efectivament, Soro III i Pere Roc II rendiren al nivell que els ha portat a guanyar les dues competicions professionals de més renom. Ara bé, la partida va ser superlativa també per l´aportació de Salva i Tomàs II.

La victòria i els 3 punts van ser per a Pere Roc II i Tomàs II, que van deixar en 40 a Soro III i Salva. Els derrotats perfectament podrien haver aconseguit un punt i inclús la victòria amb un poc més d´eficàcia i sort en moments puntuals. Del que no hi ha dubte és que els quatre jocs de diferència no reflecteixen la batalla que es va presenciar a casa del Tío Pena.

Van ser dues hores exactes de partida. En la primera hora i mitja el marcador va superar per poc la meitat. I és que llevant dels dos primers jocs, que van ser clars per a Pere Roc II i Tomàs II, la resta van ser de passar constantment la pilota, tirant-li cap i tot uns i restant com a mestres els altres. I en la majoria dels parcials el val anava canviant del roig al blau fins que algú era capaç de concretar.

L´última mitja hora va ser per a fer un monument als quatre jugadors. La pilota els pesava el doble en el moment de colpejat i la velocitat amb la qual volava s´havia reduït de manera considerable; normal amb la mantà que s´estaven pegant. El que resultava estrany era que pogueren continuar descarregant-se amb tanta intensitat tot i estar morts per l´esforç. El públic, sabent del mèrit de l´actuació dels protagonistes, corresponia sovint amb sonors aplaudiments.

La partida va suposar el debut de les dues parelles en el campionat i, per poc que mantinguen este nivell ja es pot avançar que és probable que estiguen lluitant pel títol o almenys per arribar a la final.



Classificació

La confrontació de Massamagrell també va servir per a tancar la primera jornada. En el Grup B, on estan enquadrats els dos equips que jugaren ahir, Pere Roc II i Tomàs II són líders gràcies a la suma dels 3 punts. La segona posició és per a Giner i Javi, que acumulen 2 punts, mentre que Francés i Raúl són tercers amb 1 punt. Soro III i Salva tanquen la taula sense cap punt.

En el Grup A Puchol II i Carlos igualen a 3 punts amb De la Vega i Jesús. A continuació i també igualats, però a zero, apareixen Pablo de Sella i Héctor i Genovés II i Nacho.