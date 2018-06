La Fundació, en cerca d´artistes

La Fundació per la pilota valenciana ha obert el termini per a presentar propostes per als trofeus que a partir d´enguany s´entregaran als campions i subcampions del Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat Valenciana, tant en la modalitat de raspall com en la d´escala i corda.

Tota aquella persona que desitge presentar la seua proposta podrà fer-ho fins al dia 15 de juliol. Amb esta iniciativa, l´entitat tornar a donar l´oportunitat als artistes valencians de crear una peça única amb un valor especial.

Ja ho va fer per a un altre campionat molt destacat, la Lliga Bankia. Per a esta competició, va ser el valencià Ferran Molió qui creà els guardons que alçaren els campions de raspall, cas de Ian, Canari i Ricardet, i els de l´alt, Pere Roc II, Jesús i Carlos. Es tracta d´unes esculptures metàl·liques que imiten als pilotaris de les dues modalitats.

Ara es torna a obrir este procés de selecció amb el qual s´espera que les creacions que es presenten acaben convertint-se en el símbol d´una de les competicions més importants d´este esport. Una peça única que estarà a l´abast de només uns pocs, dels reis de la pilota professional.