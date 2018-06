La mala sort s´enceba amb Guadi

La sort ha tornat a girar-li l´esquena a Guadi, esta vegada per a deixar-li sense opcions, també al seu company Canari, de classificar-se per a les semifinals de la Copa Diputació de València de raspall.

El rest de la Llosa de Ranes i el mitger de Xeraco s´enfrontaren ahir a Mario i Brisca al trinquet de Castelló de Rugat amb la necessitat de guanyar amb un resultat folgat per adjudicar-se la plaça que quedava vacant en el Grup A. Les coses no podien anar millor: 15 per 5 a favor en el marcador i els dos pilotaris rendint a gran nivell contra els líders del grup, que ja tenien la continuïtat assegurada.

I va arribar el fatídic moment en una pilota de Brisca dirigida a l´escala que Guadi va intentar restar sense èxit amb el posterior colp, terrible, del muscle contra la careta. El pilotari va haver d´abandonar la pista per a ser atés en el vestuari i minuts després va tornar, però en el primer intent de jugar es va retirar definitivament. Li resultava impossible continuar.

L´abandó de Guadi li va atorgar la victòria a Mario i Brisca per 25-15 i per tant ja s´ha resolt la classificació en este grup. Mario i Brisca es classifiquen com a líder i jugaran la segona semifinal del dia 2 de juliol a Xeraco mentre que Sergio i Miravalles passen com a segons i disputaran la primera semifinal, programada l´1 de juliol a Oliva.

Cal recordar que en la partida anterior a la d´ahir Guadi va sofrir un altre contratemps, en este cas en l´abductor, que va fer que jugara minvat de facultats l´últim joc. I va perdre, si bé és de rebut assenyalar que Sergio i Miravalles tenien encarrilada la victòria.

Ara queden dues partides per a decidir quin serà el segon equip classificat del Grup B. Moltó i Néstor ja tenen la plaça segura, però no el lideratge. Els aspirants són Pablo i Tonet IV així com Montaner i Sanchis, que s´enfrontaran el dissabte a la Llosa de Ranes.



Escala i corda

En la Copa d´escala i corda està tot per decidir perquè solament s´ha completat la primera jornada de la fase regular. En el Grup A hi ha dues parelles que han començat fortíssimes, la de Puchol II i Carlos i la que formen De la Vega i Jesús. Per la seua banda, Pablo de Sella i Héctor així com Genovés II i Nacho hauran de millorar molt les seues prestacions respecte a les oferides en el debut per a optar a una de les dues places de semifinals.

En el Grup B les quatre formacions han oferit una gran imatge en la seua estrena i de moment no hi ha cap que destaque per damunt de les altres. A hores d´ara continuarien endavant Pere Roc II i Tomàs II i Giner i Javi per les victòries aconseguides, però tant Francés i Raúl com Soro III i Salva rendiren a la perfecció tot i caure derrotats.