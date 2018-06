Genovés II i Nacho mostren la versió bona

Després d´un debut més que discret tocava reaccionar i vaja si ho van fer. L´equip representatiu de Genovés amb Genovés II i Nacho va aconseguir ahir la primera victòria en la Copa Diputació de València d´escala i corda a costa de la formació d´Almussafes de De la Vega i Jesús, que va cedir per 60-45 en partida disputada al trinquet de Vila-real i corresponent al Grup A.

Al recinte de la Plana es van presenciar dos duels particulars força atractius. El dels escaleters, on va predominar la tècnica i l´ús de les dues mans així com l´execució de rebots complicats que evitaren molts quinzes quasi segurs, i el dels mitgers, que colpejaven amb intenció d´acabar-la.

Els vencedors sempre anaren per davant en el marcador, però amb una diferència màxima de dos jocs, distancia que reflectia l´equilibri amb el qual transcorria la partida. Des del dau o el rest, els parcials queien dels dos costats per la inspiració puntual de cada pilotari, que alternaven el protagonisme.

Al tram final es va arribar amb iguals a 40 i va ser aleshores quan Genovés II i Nacho oferiren la millor versió. El de darrere per passar-ho tot i per la manera en la qual va evitar que Jesús entrara en joc tot el que haguera volgut. I el de davant per les bones rematades. Una vegada més Nacho va demostrar que al trinquet de Vila-real està al nivell dels millors mitgers. Amb este desenllaç els dos equips empaten a 3 punts en la taula i mantenen intactes les seues possibilitats d´accedir a les semifinals, privilegi que es jugaran en la tercera i definitiva partida.



Pelayo

La competició continua esta vesprada a la Catedral de la pilota valenciana. El trinquet Pelayo acollirà l´enfrontament entre l´Ajuntament de València, amb Soro III i Salva, i l´Ajuntament de Godelleta, representat per Francés i Raúl.

Cap de les dues formacions ha aconseguit encara la seua primera victòria i hauran de reaccionar si no volen quedar despenjats dins del grup B i acomiadar-se de les opcions de seguir endavant cap a la fase final.

En el seu debut la parella de Soro III i Salva va caure vençuda (60-40) davant de Pere Roc II i Tomàs II al trinquet de Massamagrell després d´un increïble xoc entre quatre grans. Per la seua part, Francés i Raúl no es pogueren fer amb Giner i Javi, però el tanteig final de 60-50 enfront dels de Murla els va atorgar la recompensa final d´un punt, que sempre és important per a la classificació.