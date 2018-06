Moltó acaba sent més líder encara

El trinquet Císcar de Piles va fer ahir més líders a Moltó i Néstor, que passen a semifinals com a primers del grup B amb els màxims punts que podien aconseguir durant la fase prèvia. El conjunt representatiu de Barxeta es va emportar la victòria a casa amb molta autoritat. Van véncer 25-5 a la formació de Villanueva de Castellón, amb Marrahí i Josep, que tot i que ja estaven eliminats de la Copa Diputació de València de raspall tenien l´oportunitat d´acomiadar-se amb una victòria.

Però a la contra van tindre a una dupla de les que saben fer molt de mal. El rest de Barxeta ha estat intractable durant tota la competició. El seu portent físic juntament amb la capacitat de pensar cada colp abans d´efectuar-lo, el varen portar a tindre la classificació a la butxaca amb només dues partides disputades. Ha jugat junt amb Néstor, qui ha sabut sempre la manera de complementar amb gran eficàcia l´equip.

A Piles començaren manant des del dau, fent mal als rivals. Però Marrahí i Josep contestaren ràpidament des de la mateixa àrea del trinquet i amb una eficàcia semblant. Amb 5-5 al marcador, la parella vençuda ja no va tindre opció de sumar cap altre joc a favor seu. El domini dels rivals va ser evident.

La Copa tanca la fase prèvia esta vesprada a la Llosa de Ranes. Al recinte de la Costera acudiran l´altre equip de Barxeta, format per Pablo i Tonet IV, i el de Montesa, amb Montaner i Sanchis. Els dos lluitaran per a aconseguir l´únic bitllet que queda en joc per a viatjar cap a semifinals. És una partida a vida a mort.

La incògnita s´ha mantes fins al final, fet que encara dóna més emoció a una competició que sempre posa les emocions al límit. L´enfrontament tindrà lloc a partir de les 18.30 hores de la vesprada, després de la partida prèvia de juvenils.