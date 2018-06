Montaner i Sanchis passen a les semifinals de raspall

La IV Copa Diputació de València de raspall ja coneix als quatre equips que lluitaran a les semifinals per a aplegar a la partida que atorgarà el títol. Ahir a la Llosa de Ranes ja només quedava una plaça en joc i l´aconseguiren Montaner i Sanchis (Montesa), en véncer 25-20 a Pablo i Tonet IV (Barxeta).

La partida va començar amb dos jocs seguits a favor dels de Montesa. Idèntica va ser la reacció de Barxeta. Igualaren a 10, a 15 i a 20. Els aficionats tenien el cor en un puny i gaudiren de valent d´un xoc frenètic que finalment s´emportà la dupla encapçalada per Montaner.

D´esta manera, la Copa de raspall farà una pausa fins al pròxim diumenge 1 de juliol, dia en què es disputarà la primera semifinal. Per una banda jugaran Moltó i Néstor (Barxeta) i per l´altra la formació de Genovés, representada per Sergio i Miravalles. L´endemà es disputarà la segona semifinal, en este cas entre l´equip d´Oliva, format per Mario i Brisca, i el de Montesa, amb Montaner i Sanchis.



Copa d´escala i corda

Pel que fa a escala i corda, el trinquet Pelayo va acollir ahir el xoc entre Soro III i Salva (València) i Francés i Raúl (Godelleta), amb victòria per als primers per 60-50. Va ser una confrontació en la qual els dos equips feren ús per igual de la força i la tècnica. I com que el grau d´encert va ser altíssim la majoria dels jocs van requerir nombrosos intercanvis.

Soro III va ser el més determinant en la parella vencedora, però Salva va aportar molt en la victòria. El mitger es va encarregar principalment de tapar i va traure unes quantes esquerres miraculoses. En atac va ser determinant en el tram final, quan va sumar uns quants quinzes claus. Darrere, el rest va passar allò que era impossible de mil maneres i a més es va descarregar amb criteri, sobretot des del dau.

En el bàndol derrotat, Francés i Raúl van tenir el mateix pes específic en la més que bona actuació de l´equip. El rest va fer les delícies dels aficionats amb la seua classe i elegància mentre que el mitger va ser un no parar de carregar i restar.



Partides a la Marina

A la nit del divendres es va jugar també partida ´copera´ a Dénia on guanyaren els locals Pere Roc II i Tomàs II, que sumaren dos dels tres punts, ja que Giner i Javi (Murla) aplegaren a 50. Els quatre pilotaris van oferir una digníssima actuació.

La competició continua hui a Murla (11.30 hores) on es mesuraran les formacions de Vinalesa de Puchol II i Carlos i Sella, amb Pablo i Héctor. Els de l´Horta Nord van tancar una primera partida a Sueca a la qual no deixaren anotar cap joc a Genovés II i Nacho. L´altra cara de la moneda va ser per a la formació de Sella que va caure derrotada en la seua estrena per 60-20 contra De la Vega i Jesús.