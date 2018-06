El raspall espera les semifinals

Com que la Copa de raspall va començar abans també acabarà abans doncs les dues competicions es desenvolupen amb el mateix sistema i per tant tenen la mateixa durada. El torneig del joc per terra acaba de tancar la fase prèvia i espera la disputa de les semifinals.

Els quatre equips classificats disposaran d´un poc més d´una setmana per a preparar la partida prèvia a la final. Els primers aspirants al títol es coneixeran el pròxim diumenge al trinquet d´Oliva (11.30 hores) on l´equip de Barxeta de Moltó i Néstor s´enfrontarà al de Genovés amb Sergio i Miravalles.

El vigent campió i el mitger de Pego han tancat la ronda anterior amb ple de victòries i punts. Els de Genovés solament van perdre en el debut, partida en la qual no va jugar Miravalles per lesió.

La segona semifinal es completarà el dilluns de la setmana que ve a Xeraco on la parella d´Oliva de Mario i Brisca s´enfrontarà a la de Montesa de Montaner i Sanchis.

Els primers també han tingut una trajectòria immaculada, si bé en dues partides s´han vist beneficiats per la retirada d´un rival per lesió. Per la seua banda, Montaner i Sanchis han aconseguit la passada en l´última jornada.