Tot per decidir en l´escala i corda

La Copa Diputació de València en la modalitat d´escala i corda va tancar ahir a Murla la segona jornada de la fase regular amb la victòria de l´equip de Sella de Pablo i Héctor enfront del de Vinalesa de Puchol II i Carlos pel resultat de 60-35.

Els dos pilotaris de la Marina aprofitaren el seu coneixement més gran del recinte alacantí i també gaudiren de major suport per part del públic. Un bon nombre d´aficionats de Sella i Laguar es desplaçaren fins a Murla per a espentar des de l´escala a una parella que necessitava la victòria per a no quedar pràcticament descartada de les semifinals.

El començament de Pablo i Héctor va fregar la perfecció. Isqueren a arriscar i acabar prompte el quinze, objectiu que aconseguiren per l´encert de les seues accions i perquè els rivals no acabaven d´acoblar-se a les mesures i particularitats del trinquet de Murla.

Després de tres jocs blaus consecutius va arribar la reacció dels de Vinalesa, que igualaren a 30. A partir d´ací hi va haver més equilibri, però els de Sella continuaren igual de concentrats mentre que als de Vinalesa els continuava costant desenvolupar el seu joc, sobretot en les rematades de quinze. D´ací el desenllaç amb 5 parcials de diferència.



Classificació

La classificació en el Grup A, en el qual estan enquadres les parelles de Vinalesa i Sella, no pot estar més igualada. Els quatre equips empaten a 3 punts amb una victòria i una derrota. A falta de la tercera i definitiva jornada les càbales són molt fàcils: qui guanye passarà a semifinals i el derrotat dirà adéu.

Pablo de Sella i Héctor jugaran el dimecres a Guadassuar contra Genovés II i Nacho. Els dos conjunts començaren fatal i en la segona partida han estat magnífics. Per la seua banda, Puchol II i Carlos es mesuraran a De la Vega i Jesús el dilluns a la Pobla de Vallbona.

En el Grup B també està tot per decidir. Ara bé, l´equip de Dénia de Pere Roc II i Tomàs II té un avantatge considerable pels 5 punts que acumula en el caseller. La segona posició és per a Giner i Javi (Murla), amb 3 punts, mentre que les formacions representatives de la ciutat de València (Soro III i Salva) i Godelleta (Francés i Raúl) igualen a 2 punts.

Els bitllets per a les semifinals es repartiran el cap de setmana en dos trinquets localitzats a la comarca del Camp de Túria. El divendres jugaran a Vilamarxant les formacions de Pere Roc II i Tomàs II mentre que el diumenge s´enfrontaran a Llíria les de Soro III i Giner. Les semifinals estan programades els dies 6 i 10 de juliol a Vilamarxant i Massamagrell i el títol es resoldrà a Guadassuar el diumenge dia 15.