Sergio creu que arribarà a la semifinal de la Copa

Diumenge passat al trinquet de Bellreguard. Partida del dia a dia amb cartell de primer nivell: Marrahí i Brisca contra Sergio i Néstor. Amb 15-5 en contra en el marcador el rest de Genovés va haver d´abandonar per una molèstia en l´abductor.

De seguida botaren les alarmes perquè Sergio es jugarà el pròxim diumenge a Oliva (11.30 hores) la passada a la gran final de la Copa Diputació de València de raspall. La cosa no pintava bé en eixe moment. Ahir, però, la previsió era totalment optimista. Sergio va ser sotmés al matí a unes proves que descartaren que hi haguera alguna lesió important. Tot i això, els metges volen estar plenament convençuts i li emplaçaren a última hora de la vesprada per a practicar-li una ecografia.

Els resultats es coneixeran hui, però després de les proves d´esforç i el diagnòstic provisional, el jugador creu que arribarà en plenitud a la semifinal. «Encara em fa mal, però és normal perquè no han transcorregut ni vint-i-quatre hores. Creguem que les primeres valoracions seran definitives i l´ecografia és una mesura de prevenció. Si es confirma que no hi ha res greu, el diumenge puc estar bé per a jugar», explicava ahir el pilotari.

Sergio ja té planificada la setmana fins al diumenge. Ahir i hui solament realitzarà exercicis suaus de mobilitat i serà a partir de demà quan comence a intensificar els entrenaments.

El rest i el seu company Miravalles no tindran gens fàcil la lluita per un lloc en la final perquè enfront es trobaran amb el millor equip del Grup B, el representatiu de Barxeta de Moltó i Néstor, que han guanyat totes les partides disputades.

La baixa de Sergio se suma a les ja conegudes de Raúl i Ricard. El punter de Genovés progressa satisfactòriament en la recuperació del menisc mentre que el rest de Villanueva de Castellón ha començat a entrenar dins del trinquet. Marc és altre dels lesionats que ja porten un temps en el dic sec, en el seu cas per unes molèsties al muscle que no acaben de desaparéixer.

Ian i Canari també han ingressat recentment en la infermeria. El campió individual va reaparéixer el divendres a Genovés, però va notar molèsties en el genoll que no li van permetre rendir amb normalitat. El de Senyera està a l´espera d´unes proves. Per la seua banda, el de Xeraco pateix un esquinç de grau 1 i estarà sense jugar uns cinc dies.

Tornant a la Copa de raspall, el cartell de la final es concretarà el dilluns a Xeraco on Mario i Brisca s´enfrontaran a Montaner i Sanchis en la segona semifinal. En la competició germana de la disciplina per dalt corda queda per completar la jornada definitiva de la fase regular. Els huit equips tenen opcions de classificar-se per a les semifinals.

La pròxima partida es jugarà demà a Guadassuar on es mesuraran els equips de Genovés II i Pablo.