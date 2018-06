El Trofeu El Corte Inglés ja té campions

Vibrant i apassionant la primera jornada de finals de la present edició del Campionat Autonòmic El Corte Inglés de Galotxa. El públic assistent, que va omplir el carrer de pilota de Vinalesa, va gaudir de quatre partides de gran nivell que feien campions, després d´una gran temporada per partida doble a Massamagrell, en categoria infantil i aleví, El Puig en categoria cadet, i Moixent, en categoria benjamí. Al llarg de la vesprada els joves jugadors finalistes oferien quinzes de molta qualitat i emoció, que feien aplaudir amb molta freqüència gaudir als aficionats i familiars que recolzaven als seus jugadors.

Per citar a alguns dels jugadors més destacats, es podría nomenar al mitger Efren d´El Puig, en la categoria cadet; el rest esquerrà Jordi del Massamagrell infantil; el també rest esquerrà aleví Joan del Massamagrell; i la mitgera benjamí Luna de Moixent. Cal destacar la participació de fins a tres jugadores en els equips finalistes (Moixent i Montserrat), amb el que es demostra que les xiques també van entrant en la competició escolar del principal torneig de la modalitat.

Per al lliurament de trofeus i medalles es va comptar amb la presencia de l´alcalde de l´Ajuntament de Massamagrell, Pep Galarza; l´alcaldessa de Museros, Cristina Civera, i nombrosos regidors d´esports, com el de la seu de les finals, Vinalesa, Diego Perona; el regidor de Massamagrell, Paco Gómez, la regidora de la Pobla de Vallbona, Iris Marco; el regidor d´El Puig, Fernando Checa; la regidora de Montserrat, Regina Campos; el regidor d´Algimia d´Alfara, Mario Montalt i per últim, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López.