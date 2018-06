Sergio jugarà la semifinal de raspall

Sergio té un noranta-nou per cent de possibilitats de disputar la primera semifinal de la Copa Diputació de València de raspall. El pilotari està evolucionant satisfactòriament en la recuperació de l´elongació en l´abductor i solament un problema en l´entrenament definitiu d´este matí el deixaria fóra de l´eliminatòria.

Segons explicava ahir el rest a este diari, la progressió durant la setmana en curs ha estat l´esperada. «Del descans hem passat a incrementar la càrrega d´entrenament cada dia juntament amb les sessions de fisioteràpia i hui -per ahir- he raspat per terra sense didals amb total normalitat. Estic content amb el resultat i, amb el temps que queda fins a la partida, crec que podré arribar prou fort», explica. El xicotet percentatge que deixa en l´aire és més que res anecdòtic. «En un entrenament amb les mans arreglades i algú enfront, la intensitat és diferent. Però jo em trobe bé i no hauria d´haver-hi problema», assenyala el jugador.

Si es compleix la previsió, Sergio i el seu company Miravalles es jugaran la passada a la gran final demà al trinquet d´Oliva (11.30 hores) contra Moltó i Néstor, parella que ha obtingut els millors números en la fase regular. Els de Barxeta arriben invictes a la partida. En certa manera Sergio i Mirvalles també perquè en l´única derrota dels de Genovés el mitger no va participar per lesió.

Xeraco i Castelló de Rugat

La segona semifinal es disputarà el dilluns al trinquet de Xeraco on Mario i Brisca s´enfrontaran a Montaner i Sanchis. El títol es resoldrà el dimecres 11 de juliol a Castelló de Rugat.