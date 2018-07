Moltó i Sergio, la gran batalla cap a la final

El temps ha volat des que el passat 6 de juny es donara el tret d´eixida a la IV Copa Diputació de València de raspall. Va ser a Castelló de Rugat on es disputà la primera partida i des d´aleshores quatre equips han quedat ja fora de la competició. Hui, un més dirà adéu després de jugar-se la primera semifinal.

El xoc aglutina a dues potents formacions, una que va ratllar la perfecció i altra que va anar millorant el seu nivell. Si es parla dels primers, es fa referència a la dupla de Moltó i Néstor, conjunt representatiu de l´Ajuntament de Barxeta. Dues partides els van valdre per a passar a la fase final que s´inicia hui al tronquet d´Oliva. Tres victòries i 9 punts aconseguits els feren pegar el bot des de la fase prèvia sent els líders del grup B.

La potència del rest de Barxeta i l´eficàcia del mitger de Pego els van fer encara més favorits per a jugar este tram del campionat. Per al rest que capitaneja l´equip, guanyar la Copa suposaria aconseguir-la per tercer any consecutiu. Ho va fer per primera vegada a 2016, junt amb un jove de Genovés que ja apuntava maneres, Tonet IV. L´edició de 2017 també la va fer seua i en eixe cas va estar acompanyat per Dorin. Ara serà Néstor qui tracte de portar a la glòria a l´equip de Barxeta junt amb un dels seus veïns més il·lustres. Però abans, han de jugar la semifinal.

A la contra tindran a Sergio i Miravalles, que representen a la seua localitat, Genovés. Tant un com altre han demostrat la bona sintonia que tenen sobre les lloses del trinquet. En la seua primera partida de Copa, Miravalles no va poder jugar per la lesió que patia i va ser l´ara retirat Coeter II qui el va substituir. En eixe encontre van perdre front a Mario i Brisca, però després, la formació de la Costera es va refer aconseguint les dues victòries necessàries per a traure el bitllet cap a semifinals.

Les mans de Sergio per jugar a l´aire i l´experiència de Miravalles seran una bona combinació de poders per tal de fer front als dos titans que tindran en contra.

No hi ha dubte de què la partida serà un bon espectacle per a tots els privilegiats que tinguen ocasió d´acostar-se al municipi d´Oliva. L´encontre està programat per a les 12.00 hores, en acabar la partida prèvia de juvenils.