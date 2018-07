Moltó i Néstor, primers finalistes en raspall

Per a Néstor serà la primera final de Copa i per al seu company Moltó, la tercera.

El trinquet d´Oliva va ser l´escenari al qual es van definir els primers finalistes de la Copa Diputació de València de raspall. La formació de Barxeta de Moltó i Néstor va enfrontar-se a la de Genovés, amb Sergio i Miravalles. Amb partida sabatera (25-0), va ser la dupla encapçalada pel subcampió individual la que va accedir a la gran final, que del dia 11 a Castelló de Rugat.

Després de la partida prèvia de juvenils, al trinquet de la Safor van eixir a les lloses del trinquet els quatre pilotaris. Cares de serenitat, però els nervis i la tensió anaven per dins. I és que no tots els dies es disputa una partida tan important com la semifinal d´una de les competicions més destacades de l´oferta professional per equips.

Per una banda, Moltó i Néstor, que poden estar ben orgullosos del campionat que estan fent, amb ple de victòries des que debutaren al trinquet de Bellreguard el passat 10 de juny. No s´han deixat cap victòria pel camí, ni cap punt tampoc. El que sí que han anat deixant-se ha sigut l´ànima en cada partida disputada. I el gran esforç té la seua recompensa ara, en forma de bitllet per a la final. «Eixos dos primers jocs són la partida. Tenim val els dos equips per a fer els jocs en un trinquet que és molt pesat. Sumar-los ens ha donat molta confiança», va comentar el mitger vencedor de Pego sobre l´inici de la partida. Començaren al dau els de Genovés, però la potència dels representants de Barxeta va anul·lar eixe suposat avantatge que atorga ser qui pose en joc la pilota des del dau. Tornà a sumar la parella roja, que va ser l´única que feia canviar els números del marcador.

Néstor es va sentir molt còmode i en finalitzar la partida no dubtà en reconéixer la feina del seu rest. «Sabem qui és Moltó, és un jugador espectacular, de deu, i a més és un gran company». Ja pensa en la final i no li preocupa contra qui hauran de jugar-la. «Estar ací és un somni fet realitat. En la final hem de jugar com hui i com hem jugat tot el campionat, amb molta confiança. Si nosaltres estem bé no tenim por a ningú», afirmava contundent.

Xeraco decidirà hui l´altre equip que pugnarà pel títol. A partir de les 18.30 començarà l´enfrontament entre Mario i Brisca, conjunt representatiu de la localitat d´Oliva, i l´equip de Montesa, format per Montaner i Sanchis. La trajectòria dels primers, amb tres victòries de tres possibles, també els va fer ser líders del seu grup. Els de Montesa van aconseguir l´accés a semifinals gràcies a l´ajustada victòria (25-20) enfront del conjunt de Barxeta de Pablo i Tonet IV.