Bicorp, primer campió de la Lliga Bankia de Raspall Femení

La gran final de la Lliga Bankia d´Elit de Raspall Femení –primera categoria femenina de l´Autonòmic– va plenar d´aficionats el carrer municipal de pilota de Gavarda, per a presenciar la partida entre l´equip de Bicorp i Borbotó A, Victoria i Mar s´enfrontaven a Mónica, Anabel i Amparo en una seu on mai s´havien enfrontat al llarg d´aquesta temporada amb el títol més important de l´especialitat en joc. El Bicorp va començar la final a gran nivell i molt concentrat sabent que tenien un gran equip enfront que ja li havia posat moltes dificultats durant la temporada i que havia sigut l´únic que les havia superat, i a poc a poc començaren a marcar diferències davant el seu rival. Victoria marcava diferències, al costat de Mar, que barallava cada quinze treballant-ho per a anar sumant jocs davant les jugadores de Borbotó que no trobaven el camí a seguir davant el vendaval de joc de les seus rivals. Anabel va haver d´abandonar la partida després de la seua lesió en un dels dits de la mà i deixava a les seues companyes, que ho intentaven fins a l´últim quinze però que es veieren superades pel millor equip de la present temporada, Bicorp, que tornaven a ser les grans triumfadores de la modalitat de raspall, després de conquistar aquest gran títol. Varen lliurar els trofeus de la Lliga Bankia el director general de l´esport, Josep Miquel Moya, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán Martínez, al costat de la responsable de Bankia, Marina Burches i l´alcalde de Gavarda, Vicent Mompó.

Pero abans de la final de la Lliga Bankia es varen jugar les corresponents a la resta de categories de la competició. Al matí del dissabte tenia lloc una important partida, corresponent a la final de segona categoria, entre Bicorp i Beniparrell, ja que les guanyadores tenien com a premi l´ascens per a la próxima temporada per a la Lliga Bankia. La parella de Bicorp, formada per Natalia i Nerea, s´imposava al trio de Beniparrell, on Maria, Julia i Natalia ho intentaven tot pero es quedaven en 25 en una partida molt interesant. Previament, en la vesprada del divendres, es jugaran les finals de tercera i quartes en el carrer de Gavarda. La jornada començaca amb la partida de quarta B, entre l´Alqueria d´Asnar i el Quatretonda. El resultat d´aquesta final era favorable a les alacantines, 40 per 35, pero les joves jugadores varen demostrar als presents que les tornarem a vorer jugant finals, i de major categoria. A continuació es va jugar la final de la divisió de bronze, on Beniparrell i Oliva eren les formacions protagonistes, i en la que les de l´Horta Sud dominaven des d´un principi, tancant la partida 40 per 15. Per últim, va aplegar el torn a la final de quarta A, en la qual el trio del Meliana C demostrava el seu domini del campionat, on n ha perdut cap partida, i tancava la final 40 per 20 davant el Borbotó D.