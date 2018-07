Mario i Brisca, reis de la vesprada a Xeraco

A Xeraco es va acabar de completar el cartell de la final de la Copa Diputació de València de raspall. La victòria de Mario i Brisca sobre Montaner i Sanchis, amb un tanteig final de 25-20, va classificar a l´equip d´Oliva per a la gran final, en la que ja esperaven Moltó i Néstor.

L´emoció de la segona semifinal no va abandonar el trinquet en cap moment. Diuen que la cara és l´espill de l´ànima i la cara dels jugadors reflectia sobradament els nervis i la tensió, conseqüència de la importància del xoc. Amb partides a cara o creu, no es pot deixar res a la improvisació, i un únic quinze podia decantar a favor d´uns o altres.

Ahir no només va jugar la pilota i els quatre grans protagonistes. La calor també va fer de les seues i els jugadors acusaven el cansament per l´alta temperatura. Però això no va impedir que els espectadors gaudiren cada quinze, i patiren al mateix temps cada vegada que uns i altres s´avançaven al marcador.

Va ser Montaner qui va posar en joc la pilota i des del dau sumaren el primer joc a favor seu. Un joc que apuntava maneres per a ser blau, color de la formació d´Oliva, que ràpidament s´havien posat val per cap, però no ho aprofitaren.

El segon joc sí que va ser del color de la mar. Una pilota que Sanchis va enviar a la galeria desitjà ajudar als rivals no quedant-se dalt.

En eixe moment començà el que possiblement va ser el tanto més llarg de la partida. L´equip encapçalat per Mario va fer seu el joc al quart val, després que Sanchis enganxara una pilota que tractava de restar. També feren el següent joc, i passaren els d´Oliva per primera vegada per davant al lluminós (10-15). La igualada a 20 va ser fortament ovacionada pels presents, que reconegueren el gran esforç físic de les quatre estreles.

L´últim joc va ser crucial. «Montaner m´ha fet tres tretes pel mig i ho he aprofitat i Mario té molt bona raspada. Hem tingut molta constància i hem pogut guanyar», comentà Brisca en acabar. El seu company Mario assegurà que passaren al rest en l´últim joc «un poc tocats» perquè havien tingut l´oportunitat de tancar la partida des del dau, «però no quedava altra que estar tranquils i jugar com estàvem jugant. Fins a l´últim quinze no es regala res, i això és el que ha passat».