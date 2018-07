Piles alça la copa de campions en el Autonòmic de Raspall

La final absoluta del 35é Campionat Autonòmic de Raspall – gran premi Diputació de València enfrontava dos equips amb jugadors de gran nivell que aquesta temporada formaven als equips de Piles i Xeraco B.

La vesprada del dissabte passat Piles arribava a la seua primera gran final de l´Autonòmic amb Waldo, Punxa, Pau i Baldo mentre que Xeraco B jugava amb Vicent, Guille, Ibiza i David. Dos equips amb jugadors de gran qualitat que feia presagiar que es podria veure una partida magnífica i així va ser, una partida vibrant, amb quinzes renyits, i una gran remuntada de l´equip guanyador.

La primera part de la partida va ser dominada pel Xeraco, que va trencar d´inici la final per a situar-se dos jocs per davant en el marcador amb un joc molt explosiu, especialment dels seus dos jugadors més joves, Vicent i Ibiza.

Amb val i trenta al rest, Ibiza enganxà una pilota que pareixia que anava a ser quinze però que pegava amb la estructura del carrer, tornant al recinte i finalment sent quinze per als jugadors de Piles.

Per a molts, un punt determinant, que podia trencar la final, perquè Xeraco s´haguera posat en el marcador tres jocs per davant i passant al traure. Però es retallaven les distàncies i a partir d´eixe moment Piles començava a jugar al seu millor nivell, recolzant-se en el traure de Pau de Piles i el rest de Punxa i Waldo.

Amb 30 iguals, el Xeraco va tornar a tindre opcions d´avançar-se en el marcador des del rest, però l´experiència dels seus rivals van fer que els de Xeraco no pogueren fer-ho i el Piles va acabar guanyant el seu primer gran títol de l´Autonòmic. A Xeraco se li va escapar el títol en 2018, però tenen un equip de gran present i millor futur, gràcies al treball de la seua escola.

Van lliurar els trofeus i medalles el director general de l´esport, Josep Miquel Moya, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán Martínez, l´alcalde de Gavarda, Vicent Mompó, l´alcalde de Piles, David Morant i l´alcalde de Xeraco, Pep Tejada.

Bicorp i Gavarda, campions

Ja el diumenge es varen jugar les restants finals masculines de la competició. En el cas de primera B, que era la partida que tancava la present edició en la vesprada del diumenge, s´enfrontaren el Bicoroliva A, campió l´any passat del torneig, i el Fenollet.

En aquesta partida el domini de l´equip del club de la Canal va ser complet, ja que només deixaven sumar tres parcials als seus rivals. Amb aquest triomf, l´entitat de Bicorp s´emportava les cinc copes de campió en les cinc finals que va disputar el cap de setmana (primera B, primera femenina, segona femenina tercera i quarta A). Previament, obrint la vesprada de finals, els jugadors locals del Gavarda i l´Oliva lluitaven pel trofeu de la divisió de plata. Els de Gavarda, tot i uns moments tensos al principi de la partida, feren valer el major coneixement del seu carrer, i guanyaven per a la seua afició el titol de campions de segona, amb el que la próxima temporada ja podrán participar en la màxima categoria. Pero el matí del diumenge també es varen viure dues finals en el carrer de Gavarda. Una corresponent a la tercera categoria, on Bicorp B aconseguia derrotar per la mínima a un Polinya del Xuquer molt batallador, pero sense sort en els moments puntuals; i altra on el Bicorp C remuntava un 30 per 10 en contra davant el Real de Gandia, i deixava als de la Safor a la mel als llavis.

Per últim, en el matí del dissabte també es va jugar altra final, en aquesta ocasió la de quarta B, on el Moixent s´emportava la primera de les copes de campions en joc, en aquest cas, davant el Xeraco D.