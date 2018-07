Quatre parelles de supervivents

El Trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona va ser testimoni de la partida decisiva de la fase prèvia de la Copa President de la Diputació de València d´escala i corda. Amb la victòria de Puchol II i Carlos (60-45) sobre el conjunt d´Almussafes, amb De la Vega i Jesús, els de Vinalesa aconseguiren l´última plaça que quedava disponible de les quatre que hi havia en joc per a disputar les semifinals.

Així bé, les formacions de Genovés, Dénia, València i Vinalesa, són les quatre afortunades que continuen endavant en la fase final d´esta competició, que va començar el passat 15 de juny al trinquet Eusebio de Sueca.

Va ser en eixa canxa on els de Vinalesa, que s´han classificat com a primers del seu grup, no deixaren anotar cap joc a Genovés II i Nacho, formació de Genovés. En aplegar a la segona jornada, l´escaleter de l´Horta Nord i el seu company Carlos, van caure a Murla davant una parella que donà la sorpresa, la de Pablo de Sella i Héctor. Els alacantins ajustaren al màxim el grup A, amb un quàdruple empat a tres punts i tot per decidir als últims enfrontaments programats.

Per la seua part l´equip de Genovés anà progressant xoc a xoc. Del risc que suposà eixa partida sabatera davant Puchol II, passaren a una altra molt digna a Vila-real, a la qual Genovés II tornà a deixar constància de les seues formes i la seua elegància per a acariciar la pilota que tanta vida li dóna. Nacho va ser fonamental també per a encarrilar eixa primera victòria per al seu conjunt, tenint encara una última bala guardada per a la partida a Guadassuar, contra els representants de Sella, Pablo i Héctor. Victòria 60-40, i accés a semifinals. La dupla va deixar clar que no es tracta de com es comença un campionat, sinó de com s´acaba.

Al grup B, els que primer aconseguiren l´accés a semifinals van ser Pere Roc II i Tomàs II, equip de Dénia. Ple de victòries per a la parella encapçalada per l´esquerrà de Benidorm. Només han deixat escapar un punt dels nou que podien aconseguir. Va ser a la partida disputada a Dénia contra Giner i Javi. L´equip de Murla aconseguí rascar eixe punt en tancar-se l´encontre amb un tanteig de 60 per 50. Ara Dénia jugarà la semifinal a Massamagrell el pròxim dimarts, contra Genovés.

Per últim, l´equip de Soro III i Salva, que representa a l´Ajuntament de València, completa este batalló de supervivents de la Copa. Sempre han jugat a gran nivell. Començaren amb derrota a un trinquet que coneixen sobradament, el de Massamagrell. A les dues següents partides, la victòria es quedà al seu costat i amb un total de 5 punts a la taula classificatòria es guanyaren el dret d´enfrontar-se en semifinals a Puchol II i Carlos, el pròxim divendres a Vilamarxant.