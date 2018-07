Els finalistes de la Copa de raspall trenquen el protocol

En les presentacions de les finals sol ser habitual que un equip li atorgue la condició de favorit al rival i que l´altre es lleve les puces de damunt amb declaracions políticament correctes. Ahir es va presentar a Castelló de Rugat la final de la Copa de raspall, que es jugarà el pròxim dimecres. I si bé cap parella es va postular com a gran candidata al títol, tampoc van voler cedir esta condició als que estaran enfront.

Els dos equips aposten per ells. Reconeixen les virtuts de la contra, però no troben cap motiu per a sentir por. «No ens preocupa res dels rivals. Néstor i jo hem fet un molt bon equip, fins a la data no hem perdut cap partida i el treball està eixint bé perquè sempre eixim al trinquet a disfrutar», explicava Moltó. I Brisca li la va tornar botant i pegant al seu amic i ara rival. «A nosaltres tampoc ens preocupa res d´ells», responia entre rialles, per a després afegir que «tenim clar el que hem de fer a més de traure la nostra millor versió».

Moltó aspira a aconseguir el seu tercer títol consecutiu en solament quatre edicions completades d´una competició que assenyala d´especial «perquè guanyava l´individual, però no rendia massa bé per equips fins que la vaig guanyar fa dos anys. A partir d´ací va créixer la meua motivació per participar en els campionats per equips».

Per a Néstor serà la primera final en una competició oficial i creu que la millor manera de guanyar-la «és jugar per a Moltó. Ell és una primeríssima figura i jo he d´ajudar-lo en tot el que em diga». Mario també s´estrena, a més en el seu debut en una cita professional. «Fa sis mesos estava jugant altre tipus de partides i després d´un temps rendint a bon nivell em va arribar el premi de jugar la Copa. Crec que he aprofitat l´oportunitat, també perquè he tingut la sort de jugar amb Brisca, i afronte la final amb la intenció de disfrutar d´una experiència que mai he viscut», apuntava el rest.



Bon trinquet

Per als pilotaris, el trinquet de Castelló de Rugat és ideal per a disputar la final. Per al que més, per a Brisca, que pateix especialment amb la calor. «El dilluns a Xeraco hi va haver un moment en el qual em vaig sufocar i això va influir en el meu rendiment. El de Castelló de Rugat és dels trinquets més frescs per les obertures que té i en ell no patirem tant per la calor», assenyalava.

A Moltó i a Néstor els agrada per les seues característiques i dimensions. També a Mario, si bé el de Bicorp fa prou de temps que no juga allí. «He d´entrenar alguna vegada en ell per a recordar eixes bones sensacions», explicava.

A la presentació va assistir el trinqueter Balduino Company, que no va intervenir, però sí que va atendre a este diari. Està convençut que la càtedra atorgarà a Moltó el paper de favorit. «És la gran figura de la partida, l´any passat va guanyar el títol i a Castelló té un gran cartell perquè rendeix molt», deia.

El que no té tan clar és que l´equip de Barxeta siga el gran favorit. «Tinc molts dubtes perquè Mario està molt bé per a jugar i Brisca és una màquina. El que vulga guanyar que es lligue els matxos».