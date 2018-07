Els frares recuperen la seua esplendor

Des de hui i fins al diumenge es disputarà la segona edició del Campionat Autonòmic de Frare, competició que va sorgir ara fa un any amb l´objectiu de revitalitzar esta modalitat de la pilota valenciana que corria el risc de desaparéixer per l´absència de practicants.

És probable que esta disciplina continue sent minoritària en el concert de la pilota a mà valenciana per la manca d´instal·lacions adequades i la reduïda localització d´estes, principalment a la comarca del Baix Maestrat. Però almenys una vegada a l´any recuperarà l´esplendor de temps passats, quan inclús va ser ´exportada´ pels valencians que emigraren a Argentina on es coneix amb el nom de ´manito´.

La segona edició ja es pot considerar un èxit perquè dels 52 equips que participaren l´any passat s´ha passat a 77. El Club Pilotari Castelló guanya en nombre d´inscripcions, amb 10 conjunts, seguit molt a prop pel Club d´Almassora, amb 8. En total hi ha 131 pilotaris que representen a 33 clubs i localitats de les tres províncies.

Alguns dels participants són sobradament coneguts com Pedro El Zurdo, Boni, Pasqual de la Pobla o Pablo de Borriol, aspirant a figura professional que torna set mesos després d´haver sigut operat per una lesió. La pilota femenina també aporta algunes de les seues principals figures com Mar de Bicorp i Victòria de Rafelbunyol.

La competició transcorrerà a les localitats de Traiguera i Xert en tres maratonianes jornades. Hui jugaran les xiques i els equips de les categories escolars, demà es completaran les competicions amateurs masculines i el diumenge es reserva per a la categoria recreativa.